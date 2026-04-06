Estados Unidos e Israel abaten al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán

Bombardeos de Estados Unidos e Israel abatieron este lunes al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, confirmó este cuerpo militar después de reportes de medios locales.

“El general Majid Jademi, el poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista (…) hoy al amanecer“, indicó en su canal de Telegram.

Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí Israel Katz había anunciado la muerte de Jademi y destacó que se trataba de “uno de los autores directos” de ataques iraníes contra zonas civiles en Israel y “uno de los tres altos cargos” del cuerpo militar. “Seguiremos persiguiéndolos uno por uno”, amenazó.

Jademi, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, y el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.