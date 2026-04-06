Horóscopo de hoy para Capricornio del 6 abril de 2026

Sentirás la necesidad de estrechar el contacto con tus amigos para reponer fuerzas y reciclar tensiones que absorbes del mundo. Aprovecha para organizar una salida grupal o una reunión que propicie el debate. No temas expresar tus emociones con efusividad ni mostrar lo que sientes.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu vida amorosa es exhilarante Lo que más te ayuda es tener esa actitud tan considerada y pensativa. Si tú alejas a tu pareja, es más probable que sea por un cambio en tu actitud que está causando fricción en la relación. Si haces un poco más de esfuerzo es fácil sobrepasar los obstáculos y enfocarse en el futuro.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.