Niño herido tras introducir la mano en recinto de lobos en parque de Pensilvania: sus padres estaban “distraídos con sus teléfonos”

Un niño pequeño resultó herido el sábado en un zoológico dentro de Hersheypark, en Pensilvania, tras acceder a una zona restringida cercana al recinto de lobos.

De acuerdo con un comunicado de la policía del municipio de Derry, el menor logró deslizarse por una abertura en una barrera de madera y acercarse a la valla metálica del hábitat.

El niño, de apenas 17 meses, introdujo la mano a través del cercado, momento en el que uno de los lobos reaccionó de forma instintiva y sujetó su mano.

Reacción del animal y rescate

Las autoridades señalaron que el comportamiento del animal fue “natural” y evitaron calificarlo como un ataque.

Testigos que se encontraban en el lugar intervinieron rápidamente y lograron separar al menor del animal, evitando que la situación escalara.

El zoológico, ZooAmerica North American Wildlife Park, confirmó que el lobo hizo contacto con la mano del niño, insistiendo en que no se trató de un acto agresivo, sino de una reacción típica, reseñó USA Today.

Padres acusados por negligencia

Los padres del menor, Carrie B. Sortor, de 43 años, y Stephen J. B. Wilson, de 61, fueron acusados de poner en peligro el bienestar de un menor.

Según la policía, ambos se encontraban a unos 25 o 30 pies de distancia, sentados en una banca y aparentemente distraídos con sus teléfonos móviles cuando ocurrió el incidente.

Las heridas del niño fueron calificadas como leves, aunque no se han dado detalles específicos sobre su alcance.

El zoológico reiteró que sus instalaciones cuentan con múltiples capas de seguridad, incluyendo señalización clara y barreras diseñadas para proteger tanto a los visitantes como a los animales.

Además, recordó que los visitantes deben permanecer en las áreas designadas y supervisar a los niños en todo momento.

El parque alberga varios lobos grises, animales carnívoros cuya dieta incluye especies como ciervos y alces, además de otros animales más pequeños.

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