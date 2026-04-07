Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan una portada de impacto en Vogue

Excelentes noticias para los fanáticos del mundo de la moda y del cine, pues la esperada colaboración entre Anna Wintour y Meryl Streep en su papel de ‘Miranda Priestly’ en “The Devil Wears Prada 2” se ha dado por todo lo alto: en una histórica portada en la revista Vogue.

Durante la mañana de este 7 de abril, las redes sociales se engalanaron con el lanzamiento de la portada oficial del mes de mayo de la reconocida publicación. De dicha edición destacó el retrato de la ganadora del Oscar en compañía de la exdirectora editorial global de Vogue, bautizando a este dúo como “Las Dos Mirandas” como referencia al personaje protagónico de “El Diablo viste a la moda”.

En otro guiño especial a la secuela de la aclamada cinta (programada para lanzarse este 30 de abril en todos los cines de Estados Unidos), ambas famosas lucieron elegantes atuendos pertenecientes a la casa de moda Prada.

Anna Wintour optó por un conjunto de blusa y falda en un color rojo intenso en tela de seda, con sandalias plateadas, así como sus características gafas negras y su icónico corte de cabello estilo ‘Bob’. Por su parte, Meryl Streep usó un traje sastre azul con stilettos negros, camisa beige de seda, lentes oscuros y la cabellera plateada de la temida ‘Miranda Priestly’.

Otras de las postales incluidas en la revista presentan a las famosas a bordo de un auto con looks de impacto mientras miran directamente a la cámara, así como a cada una con atuendos ejecutivos saliendo del elevador mientras hablan por teléfono.

Anna Wintour y su apreciación por la cinta “The Devil Wears Prada”

Además de las fotografías que conforman la edición del mes de mayo de Vogue, Streep y Wintour protagonizaron una entrevista en la que compartieron una mirada inédita a su estrecha relación de amistad.

Para la empresaria británica, la clave del éxito de “The Devil Wears Prada” es su mirada clara y directa sobre el mundo de la moda. “Lo que me gustó de la primera película es que mostró al mundo la enorme magnitud que tiene la moda como negocio. Es una verdadera fuerza económica a nivel global, y la primera película lo reconoció. Han cambiado muchas cosas. Pero me gusta pensar que estamos evolucionando en lugar de desintegrarnos”, expresó ante el medio.

Por esta razón, cuando surgieron los rumores sobre una secuela no dudó en hacer notar su emoción ante Meryl Streep: “Cuando oí rumores de que esta nueva película podría hacerse, llamé a Meryl para preguntarle si era cierto. Sabía que me diría si iba a estar bien”, bromeó.

Y la admiración es recíproca, ya que la histrionisa confesó haber tomado inspiración en Anna Wintour para su personaje. “Al volver a ese personaje 20 años después, pensé honestamente en Anna e intenté imaginar cómo era cargar con su responsabilidad y ser tan curiosa y estar tan interesada en el mundo como ella debía ser. Esa es la clave, creo, de estar viva: Siempre abriendo nuevos caminos. Siempre rompiendo las olas. Y aún no hemos terminado”, destacó dentro de la charla.

Veinte años después de sus actuaciones como “Miranda”, “Andy”, “Emily” y “Nigel”, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las calles de la ciudad de Nueva York y a las oficinas de la revista “Runway” con una nueva aventura. “The Devil Wears Prada 2” se estrenará en cines el 30 de abril y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Fandango.

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