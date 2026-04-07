Niña de 3 años muere atropellada en Michigan tras “juego de carreras” con el prometido de su madre

Una menor de tres años falleció en Michigan tras ser atropellada por una camioneta conducida por el prometido de su madre, quien presuntamente participaba en un “juego de carreras” con los niños. El hombre fue arrestado y enfrenta cargos por conducción temeraria con resultado de muerte.

La víctima, Estella Johnson, de apenas tres años, murió el viernes por la tarde en un parque de casas móviles en Cedar Springs, Michigan.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Kent, el incidente ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. en el complejo Northland Mobile Home Estates.

La versión del sospechoso

El detenido, Daniel Bryant, de 33 años, aseguró a las autoridades que había propuesto al hermano de la niña correr junto a su camioneta en una especie de “carrera”, según consta en una declaración jurada de causa probable revisada por MLive.

De acuerdo con la investigación, conducía a baja velocidad cuando escuchó gritos de “¡Alto!” y se dio cuenta de que la menor había quedado atrapada debajo del vehículo.

Bryant, quien era considerado una figura paterna para la niña, fue encontrado por la policía en la escena con sangre en las manos.

El hombre fue arrestado por conducción temeraria con resultado de muerte y permanece bajo custodia.

Durante su traslado, los agentes detectaron un fuerte olor a alcohol, mientras que el propio sospechoso admitió consumir grandes cantidades diariamente.

Un juez fijó su fianza en $500,000 dólares, y podría enfrentar hasta 25 años de prisión si es declarado culpable.

Dolor en la familia y la comunidad

La madre de la menor, Ashley Johnson, no se encontraba en casa al momento del accidente y recibió la noticia mientras trabajaba.

Familiares y allegados han descrito a la niña como “una luz brillante”, destacando su personalidad curiosa, alegre y llena de energía.

La comunidad se ha volcado en apoyo a la familia, recaudando fondos para cubrir los gastos funerarios y organizando ayuda solidaria.

Estella asistía a un programa educativo infantil, donde era reconocida por su liderazgo y carácter sociable.

Su funeral se llevará a cabo esta semana, mientras sus seres queridos enfrentan una pérdida que han calificado como “inimaginable”.

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