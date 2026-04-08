Corea del Norte lanza nueva ronda de misiles, dice ejército surcoreano

Corea del Norte disparó este miércoles múltiples misiles balísticos de corto alcance en dos rondas, informó el ejército surcoreano, horas después de detectar el lanzamiento de un “proyectil no identificado” desde la capital norcoreana, Pyongyang, en una medida que ensombrece el optimismo de Seúl por una mejora en las relaciones intercoreanas.

Según el ejército surcoreano, el Norte lanzó una primera ronda de misiles balísticos de corto alcance a las 08:50 (00:50 hora del centro de Europa) que recorrieron 240 kilómetros.

Horas más tarde informaron de que Corea del Norte había lanzado una segunda ronda de misiles balísticos al mar del Este, también conocido como mar de Japón, sin más detalles.

Los guardacostas japoneses también reportaron que un “objeto que se sospecha sea un misil balístico fue lanzado desde Corea del Norte”.

Los lanzamientos de este miércoles son la cuarta y quinta ronda de pruebas de misiles que se conocen este año de parte de Corea del Norte y se producen luego de que Seúl expresara su arrepentimiento por las incursiones de drones civiles en su vecina del norte en enero.