Halle Bailey revela cómo le afectaron las críticas por protagonizar “La Sirenita”

A casi tres años del estreno de la cinta live-action “The Little Mermaid”, su protagonista Halle Bailey ha hablado como nunca antes sobre la reacción negativa y comentarios racistas que recibió por no contar con el físico del personaje animado.

Lejos de dejarse vencer por la experiencia, la famosa de 26 años decidió aprovechar este episodio como una oportunidad de aprendizaje, así lo reveló en una entrevista reciente con el diario británico The Independent.

“Siento que me enseñó a escucharme a mí misma y a las buenas voces que llevo dentro. Aprendí a ignorar el ruido”, dijo contundente sobre el periodo en el que encarnó a “Ariel”, una de las princesas más entrañables de Disney.

Para la histrionisa, el hecho de poder representar a una minoría tiene más peso que cualquier tipo de crítica: “Me siento honrada de poder mostrarles a otras niñas y jóvenes negras, así como a mujeres y hombres, que merecemos vernos representados en la pantalla”, sentenció.

En este sentido, celebró que su casting dio pie al debate: “Fue realmente liberador estar en medio de esta conversación donde surgían tantas opiniones diferentes, y que eran tan opuestas entre sí”, continuó.

Sin embargo, Halle Bailey aseguró que esta actitud resiliente ante el ‘hate’ en redes sociales no habría sido posible sin herramientas como la meditación y las afirmaciones positivas, así como su red de apoyo compuesta por personalidades como Rachel Zegler, quien también enfrentó críticas por su papel de “Blancanieves”, la cantante Ariana Grande y Zendaya.

“Formamos una pequeña burbuja protectora entre nosotras, especialmente cuando vemos que una compañera está pasando por muchas dificultades”, reflexionó sobre el papel que jugaron estas estrellas en su proceso. “Todas entendemos lo vulnerable que es estar en esa situación, y al fin y al cabo, somos mujeres jóvenes”.

Halle Bailey cerró su mensaje agradeciendo a aquellos fanáticos que la defendieron a capa y espada durante este duro capítulo de su vida: “Es especial tener una comunidad que te diga: ‘Eres increíble. Estamos aquí para ti'”, recalcó.

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