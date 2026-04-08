Hombre en Florida acusado de provocar incendios y apuñalar mortalmente a un vecino

Un hombre fue detenido en Florida luego de presuntamente incendiar su vivienda, regresar horas después para provocar otro fuego y apuñalar hasta la muerte a un hombre que intentó detenerlo.

El sospechoso, William Michael Larsen, de 37 años, fue arrestado tras una intensa búsqueda en el área de Floral City, en el condado de Citrus.

Las autoridades describieron el operativo como un despliegue total para dar con su paradero.

Provocó varias incendios

Los agentes respondieron poco después de la medianoche a un incendio en una vivienda. El propietario, identificado como Larsen, no se encontraba en el lugar cuando llegaron los equipos de emergencia.

Posteriormente fue localizado e interrogado por las autoridades en relación con ese siniestro.

Horas más tarde, alrededor de las 6:13 de la mañana, Larsen regresó a la zona y presuntamente prendió fuego a un cobertizo en una propiedad cercana.

Durante ese incidente, un hombre intentó intervenir para apagar las llamas.

Según testigos, Larsen atacó con un arma blanca al hombre, causándole heridas fatales antes de huir del lugar en una camioneta.

La víctima murió en la escena. Aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente, familiares indicaron que era la pareja de larga data de la madre del sospechoso.

Captura tras persecución

Las autoridades localizaron la camioneta abandonada en una zona boscosa en Inverness, a pocos minutos del lugar de los hechos.

Poco después, recibieron reportes de un individuo que coincidía con la descripción del sospechoso caminando en el área, lo que permitió su detención sin incidentes.

Larsen enfrenta múltiples cargos graves, incluidos incendio provocado y asesinato premeditado en primer grado.

Las autoridades continúan investigando el motivo detrás de los hechos.

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