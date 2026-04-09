Cómo es cada signo del zodiaco cuando está celoso, según una astróloga

Cada signo del zodiaco reacciona de forma distinta cuando siente celos, es decir, que su relación está en peligro.

Según la astróloga Marisa Vizcaíno, estas conductas no solo revelan inseguridades, sino también la forma en que cada signo gestiona el amor, el ego y la vulnerabilidad.

Aquí te explicamos cómo actúa cada signo cuando los celos aparecen, desde los más explosivos hasta los más silenciosos, según un análisis de la astróloga al sitio Astrocentro.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Los signos de fuego tienden a reaccionar con intensidad, aunque no siempre lo admitan. Aries, por ejemplo, canaliza sus celos a través de la acción.

En lugar de confrontar directamente, se enfoca en actividades físicas o retos personales. Sin embargo, su comportamiento competitivo puede ser una señal clara de que algo no está bien.

Leo, por su parte, protege su orgullo a toda costa. Cuando siente celos, evita mostrar debilidad y opta por brillar más que nunca. Busca atención, validación y reconocimiento, utilizando su carisma como escudo emocional.

Sagitario toma un camino diferente: huye. Cuando los celos aparecen, este signo prefiere distanciarse, ya sea física o emocionalmente.

Su necesidad de libertad lo lleva a evitar confrontaciones profundas, aunque en el fondo esté afectado.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Los signos de tierra tienden a interiorizar los celos. Tauro, conocido por su naturaleza posesiva, se vuelve distante y silencioso. Su frialdad puede ser desconcertante, pero en realidad es una forma de protegerse emocionalmente.

Virgo, en cambio, analiza todo. Cuando siente celos, comienza a cuestionar cada detalle, buscando respuestas en lo aparentemente insignificante. Su necesidad de control aumenta, lo que puede generar tensión en la relación.

Capricornio opta por refugiarse en el trabajo. Evita lidiar con sus emociones enfocándose en sus responsabilidades. Su actitud puede parecer fría o indiferente, pero en realidad está intentando mantener el control de la situación.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Los signos de aire utilizan la mente como defensa. Géminis responde con preguntas, humor e investigación.

Su curiosidad se intensifica, llegando incluso a indagar más de lo habitual en la vida de su pareja.

Libra, por otro lado, actúa con una amabilidad extrema. Su estrategia consiste en aparentar que todo está bien, mientras busca destacar socialmente para despertar interés y generar culpa en el otro.

Acuario intelectualiza los celos. En lugar de sentirlos plenamente, los analiza desde una perspectiva lógica o filosófica. Sin embargo, esta desconexión emocional puede generar distancia en la relación.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Los signos de agua viven los celos de manera profunda. Cáncer se vuelve nostálgico y emocional buscando reafirmación constante. Su forma de actuar puede parecer pasivo-agresiva, pero nace de su necesidad de seguridad afectiva.

Escorpio, considerado el más intenso del zodiaco, maneja los celos en silencio. Observa, analiza y espera el momento adecuado para actuar. Su control emocional puede ser tan fuerte que resulta difícil detectar lo que realmente siente.

Piscis, finalmente, se refugia en su mundo interior. Evita confrontaciones y se sumerge en la tristeza o la introspección. Su sensibilidad lo lleva a idealizar o dramatizar la situación, necesitando contención emocional.

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