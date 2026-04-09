Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
A ver, mi Leo, ya bájale dos rayitas al orgullo y ponte las pilas de una buena vez, porque traes muchas ganas, pero poca acción, y así no se arma nada. Este 09 de abril viene con energía fuerte para que dejes de hacerte ideas en la cabeza y te avientes de frente por eso que tanto deseas, ya sea en el amor, en lo económico o en tus metas personales. Aquí no hay de otra: o hablas claro o te quedas con la duda, y tú no naciste para quedarte con ganas, así que deja la pena guardada en el cajón y di lo que sientes, aunque te tiemble la voz. Peor es quedarte imaginando escenarios que ni existen.
En el amor, ya estuvo suave de andar jugando a “a ver qué pasa”. Si alguien te interesa, demuéstralo, pero sin perder la dignidad, porque luego te me alborotas y das más de lo que recibes. Y no, así no funciona. Si la otra persona no responde igual, no es para ti, así de sencillo. No te aferres a migajas cuando tú sabes perfectamente lo que vales. También viene la posibilidad de que alguien llegue sin avisar y te mueva el tapete, pero ojo, no te emociones de más al inicio, deja que las cosas fluyan y se acomoden solitas.
En cuestión de salud, no te hagas de la vista gorda. Tu cuerpo ya te dio señales y tú haciéndote como que no pasa nada. Dolores, cansancio o cambios raros no son coincidencia, así que atiéndete, no esperes a que el susto sea más grande. Más vale prevenir que andar después todo preocupado. Cuida lo que comes, duerme mejor y bájale al estrés, porque te estás cargando más de lo que debes.
Por ahí un familiar anda de lengua larga, hablando de más y queriendo dejarte mal parado. Pero mira, tú ni te desgastes. La gente que te conoce sabe quién eres, y quien no, que crea lo que quiera. No te rebajes al nivel de chismes baratos, tú sigue en lo tuyo y deja que el tiempo ponga a cada quien en su lugar. Eso sí, mantente alerta y no cuentes de más tus planes, porque no todos quieren verte brillar.
Se vienen oportunidades importantes, pero aquí está el detalle: si sigues perdiendo el tiempo en personas que no te aportan nada, las vas a dejar ir. Y luego no andes llorando. Aprende a elegir mejor en qué inviertes tu energía, porque no estás para cargar con gente que ni suma ni multiplica, pura resta.
Y si te da por voltear al pasado, que sea solo para ver cuánto has crecido, no para abrir heridas que ya deberían estar cerradas. No te castigues por lo que ya fue, mejor agradece lo que aprendiste y sigue avanzando, que lo mejor todavía ni empieza.
VIRGO
A ver, Virgo, ya deja de hacerte la víctima del universo porque luego te quejas de todo, pero no mueves ni un dedo para cambiar las cosas. Este 09 de abril viene a sacudirte tantito la cabeza para que entiendas que la vida no se acomoda sola, hay que meterle ganas, carácter y decisión. Si algo no te gusta, cámbialo, pero ya, no mañana ni cuando tengas ganas.
En el amor, hay alerta fuerte con una expareja que viene de regreso, pero no con buenas intenciones, así que ni se te ocurra abrirle la puerta otra vez. Esa historia ya se escribió y terminó por algo. No caigas en el jueguito de “ahora sí voy a cambiar”, porque eso ya te lo sabes de memoria. Si respondes, le das entrada, y si le das entrada, prepárate para el mismo caos de siempre. Así que mejor bloquea, ignora y sigue tu camino, sin mirar atrás.
En las amistades, aguas con alguien que llegó hace no mucho a tu vida y que tú ya sientes como cercano, porque esa persona trae doble cara. De frente te sonríe, pero por detrás habla lo que no debe. No es paranoia, es intuición, así que hazle caso. No cuentes tus planes ni tus cosas personales tan fácilmente, porque no todos celebran tus logros, hay quien se arde y busca cómo bajarte del pedestal.
En el trabajo también hay movimiento. Un compañero o compañera podría meterte en chismes o situaciones incómodas sin que tú tengas vela en el entierro. No te prestes a dimes y diretes, mantente al margen y enfócate en lo tuyo. Eso sí, también llega una nueva persona que necesitará apoyo porque no la van a recibir muy bien, y ahí es donde tú puedes marcar la diferencia. Apoya, pero sin descuidarte.
Tu estado de ánimo anda como montaña rusa, un día arriba y otro abajo, y eso te está afectando más de lo que crees. Te cuesta dormir, le das muchas vueltas a las cosas y terminas agotado sin haber hecho nada. Necesitas aprender a soltar, no todo está bajo tu control, y entre más quieras tener todo perfecto, más te frustras.
Se viene un viaje o al menos la planeación de uno, y eso te va a ayudar a despejarte bastante. Te hace falta cambiar de ambiente, salir de la rutina y darte un respiro, porque traes mucha carga emocional encima.
En la salud, cuidado con infecciones, sobre todo en piernas y pecho. No te confíes, atiende cualquier molestia y no lo dejes pasar. Tu cuerpo te está avisando, no lo ignores.
Y recuerda algo muy claro: no todo el que se acerca es amigo, y no todo el que se va es pérdida. Aprende a elegir mejor a quién dejas entrar a tu vida, porque tu paz no está en negociación.
LIBRA
Ya deja de pensártela tanto, Libra, porque la vida no se va a detener a esperarte mientras decides si sí o si no. Este 09 de abril viene con oportunidades que no se repiten dos veces, así que más te vale dejar el miedo guardado y aventarte como va, porque luego eres muy bueno para imaginar escenarios, pero bien flojito para actuar. Aquí la lección es clara: mejor arrepentirte de lo que hiciste que vivir con el “qué hubiera pasado”, porque ese pesa más y no se quita tan fácil.
En el amor, si tienes pareja, cuidado con la rutina, porque eso de hacer siempre lo mismo ya está enfriando la relación más rápido que un café olvidado. No se trata de grandes cosas, pero sí de detalles, de moverle tantito, de salir de lo típico. Si no haces nada, luego no te sorprendas cuando la otra persona empiece a perder interés. Y si estás soltero o soltera, ojo, porque alguien del pasado viene de regreso con ganas de moverte el tapete bien sabroso. Y sí, hay muchas posibilidades de que ahora sí funcione lo que antes no se dio, pero aquí está el detalle: no compares, no cargues historias viejas a algo nuevo, porque si empiezas con eso, tú mismo le vas a dar en la torre.
En lo emocional, vas a abrir los ojos sobre una persona que tú defendías a capa y espada. Todo eso que te decían y tú no querías creer, resulta que sí era cierto. Y sí, te va a doler, porque no es cualquier cosa darse cuenta de que estabas viendo solo lo que querías ver. Pero tampoco te tires al drama eterno. Aprende la lección, levántate y sigue. Nadie es indispensable, y aunque te cueste aceptarlo, la gente va y viene, y el único que se queda contigo eres tú.
En lo laboral y económico, vienen días de estrés, no te voy a mentir. Traes carga acumulada y si no te organizas desde ya, en unas semanas vas a andar con el agua hasta el cuello. No quieras resolver todo de golpe, mejor ve sacando pendientes poco a poco, con orden, con cabeza fría. No te desesperes si las cosas no salen a la primera, porque tú eres muy de querer resultados rápidos y cuando no llegan, te frustras y mandas todo al carajo. Aquí la clave es constancia, aunque te cueste, aunque te dé flojera, aunque sientas que no avanzas.
También viene una etapa en la que te vas a sentir mejor contigo mismo, más seguro, más enfocado, y eso se va a notar en todo. Aprovecha ese empujón para retomar metas que habías dejado tiradas. No todo está perdido, solo estabas distraído.
Y algo muy importante: deja de idealizar a la gente. No pongas a nadie en un pedestal porque luego la caída duele más. Aprende a ver a las personas tal cual son, sin adornos, sin filtros, sin excusas. Así te ahorras decepciones y también te vuelves más fuerte.
ESCORPIÓN
Ya estuvo bueno de que sigas atorado en lo mismo, Escorpión. Este 09 de abril viene con un jalón de orejas bien merecido para que despiertes y empieces a ver la vida con otros ojos. No puedes seguir en el mismo lugar esperando resultados diferentes, eso no funciona así. Si quieres cambios, tienes que moverte, buscar nuevas oportunidades, sobre todo en lo laboral, porque ahí es donde más estancado te has sentido.
En el dinero, ponte las pilas porque has estado gastando en puras tonterías que ni te dejan nada bueno. Compras por impulso, gastas por gusto y luego andas viendo cómo le haces para salir del mes. Así no se puede. Empieza a organizarte, a priorizar, porque si no, prepárate para unos días medio complicados en lo económico. No es para asustarte, pero sí para que reacciones.
En el amor, hay de todo un poco. Por un lado, vienen amores de una noche, encuentros intensos, de esos que prenden rápido pero se apagan igual. Si quieres eso, adelante, pero no te confundas ni empieces a tratar como rey o reina a alguien que solo te busca por ratitos. No te vendas barato, porque luego tú eres el que termina más clavado. Y si estás en una relación donde ya te han fallado varias veces, abre bien los ojos. Perdonar una y otra vez no es amor, es costumbre, y de esas bien dañinas. Si sigues ahí, es porque tú quieres, pero no digas que no sabías.
En lo familiar, puede llegar una noticia que te saque de quicio, que te ponga de malas y te haga pensar de más. Pero antes de reaccionar, respira. No todo lo que escuchas es como parece, y en este caso, ni siquiera se va a concretar como te lo están pintando. No te desgastes por adelantado.
Cuidado con golpes o caídas, porque traes una energía medio torpe estos días. No andes a las carreras ni distraído, porque un descuido puede salir caro. También en la salud, ojo con los hábitos. Mala alimentación, poco ejercicio y estrés acumulado pueden pasarte factura. No te hagas el fuerte, tu cuerpo también necesita atención.
Una amistad podría terminar, y aunque no te guste aceptarlo, tú también tienes parte de responsabilidad. A veces eres muy intenso, muy tajante, y no todos aguantan ese ritmo. Aprende a medir tus palabras, porque no todo se arregla con decir las cosas “como son”. Hay formas.
Pero no todo es pesado. Cuando sientas que ya no hay por dónde, que todo está en contra, es justo cuando empieza a cambiar la racha. Como que todo se acomoda poco a poco y el panorama se aclara. Pero eso sí, primero tienes que hacer tu parte. No esperes que la vida te resuelva todo si tú no te mueves.
Y recuerda bien esto: no todo lo que brilla es oro, pero tampoco todo lo que dolió fue pérdida. Aprende, suelta y avanza, porque lo mejor todavía está por venir, pero no te va a buscar, tú tienes que ir por ello.
PISCIS
A ver, Piscis, bájale dos rayitas a tu mundo de fantasía y aterriza tantito, porque este 09 de abril te trae señales bien claras de que no todo está tan superado como tú quieres aparentar. Te haces el fuerte, la fuerte, pero en el fondo sigues cargando cosas del pasado que no has sabido soltar. Y mientras no lo hagas, vas a seguir arrastrando esas emociones como piedritas en el zapato que no te dejan avanzar. No es debilidad aceptar que algo te dolió, lo que sí es error es hacerte el loco y pensar que con el tiempo se va a borrar solito.
En el tema de salud, podrías andar medio apagado, sin ganas, con el cuerpo raro o la energía baja. No te descuides, porque eso es reflejo de todo lo que traes guardado. Tu mente y tu cuerpo están conectados, y si uno anda mal, el otro también lo resiente. Descansa, aliméntate mejor y, sobre todo, deja de cargar problemas que ya no te corresponden.
En el dinero, vienen movimientos importantes. No todo será estabilidad al inicio, habrá cambios inesperados, gastos que no tenías contemplados o ajustes que te van a sacar de tu zona de confort. Pero ojo, esto no es para que te asustes, es para que aprendas a administrar mejor. Porque tú solito te metes en broncas por repetir los mismos errores de siempre. Si no corriges eso, ni todo el dinero del mundo te va a rendir.
En el amor, se pone interesante el asunto. Hay una posibilidad fuerte de un encuentro pasional con alguien cercano, puede ser una amistad o hasta un vecino o vecina que te trae ganas desde hace rato. Y sí, se va a poner bueno, pero también peligroso si no sabes marcar límites. No te engolosines con quien no debes, porque luego te envuelves de más y terminas en situaciones complicadas, sobre todo si hay terceros involucrados. No comas de donde sabes que hay dueño, porque el gusto se vuelve problema.
También aparece una energía nueva en tu vida, un cambio de perspectiva que te va a hacer entender muchas cosas que antes no te cuadraban. Vas a empezar a ver con claridad por qué ciertas relaciones no funcionaron, por qué algunas personas se fueron, y lejos de dolerte, te va a dar paz. Es momento de cerrar ciclos, pero ahora sí en serio, no a medias.
Hay posibilidad de que alguien del signo Piscis o Cáncer reaparezca o entre a tu vida, pero ojo, no todo será color de rosa. Puede haber atracción, sí, pero también complicaciones, sobre todo si tú o esa persona ya tienen algo con alguien más. Aquí tú decides si quieres drama o paz.
Cuidado con negocios raros o propuestas que suenan demasiado buenas para ser verdad, porque podrías meterte en problemas legales o situaciones incómodas. No todo lo que brilla es oro, así que piensa bien antes de firmar, invertir o aceptar algo.
Un familiar podría visitarte y eso te va a caer como anillo al dedo, porque te hacía falta ese apapacho, esa convivencia que te recuerda quién eres cuando no estás enredado en tus emociones.
Y ya para cerrar: deja de buscar amor donde sabes que solo hay migajas. Tú no estás para sobras de nadie. Aprende a valorarte, porque cuando tú lo hagas, todo lo demás empieza a acomodarse.
ACUARIO
A ver, Acuario, ya deja de hacerte el corazón de pollo con quien no lo merece, porque este 09 de abril viene con una sacudida emocional para que por fin entiendas que no todas las personas merecen segundas oportunidades. Tú tienes un corazón bien grande, sí, pero también bien necio, porque sigues abriendo la puerta a quien ya te demostró que no sabe quedarse. Y luego te preguntas por qué te vuelven a fallar. Pues porque tú lo permites.
En la familia, deja de dejarte manipular. Ya estás grandecito o grandecita para tomar tus propias decisiones, así que lo que hagas con tu vida es cosa tuya, no de los demás. Escucha consejos si quieres, pero no vivas bajo la expectativa de otros, porque al final el que carga con las consecuencias eres tú.
En el amor, hay movimiento. Por un lado, te llega una noticia de alguien del pasado que significó mucho para ti, y eso te va a mover emociones que creías ya controladas. Puede que te quite el sueño, que te haga pensar de más, pero aquí está la clave: no te pierdas otra vez en lo que ya fue. Si algo no funcionó, fue por algo. No idealices, no regreses a lo mismo solo por nostalgia.
También es buen momento para darte la oportunidad de amar otra vez, pero sin cargar el pasado como si fuera una mochila llena de piedras. No todas las personas son iguales, y no porque alguien te haya fallado antes significa que todos lo harán. Aprende, sí, pero no te cierres.
Hay noticias dentro de la familia, posiblemente un embarazo que va a dar de qué hablar, y tú vas a estar ahí enterándote de todo. No te metas en chismes ni opiniones que no te corresponden, mejor observa y sigue en lo tuyo.
En lo económico y laboral, vienen oportunidades muy buenas, sobre todo en negocios o proyectos que pueden dejarte ganancias si sabes moverte. Aquí el punto es que no te duermas, porque las oportunidades no esperan. Si ves algo claro, aviéntate, pero con inteligencia, no a lo loco.
Deja de culparte por cosas que no estaban en tus manos. Confiar no es un error, es parte de ser humano. Si alguien abusó de eso, el problema no fue tuyo. Aprende la lección, pero no te castigues por ello.
También vas a notar que hay personas hablando de ti, tirando comentarios o tratando de minimizar lo que has logrado. Pero eso solo refleja que no han podido llegar a donde tú estás. Así que ni te enganches. Si hablan, es porque algo estás haciendo bien.
Y lo más importante: protege tu paz. No permitas que situaciones del pasado o personas que ya no tienen lugar en tu vida vuelvan a alterarte. La tranquilidad no tiene precio, y tú ya sabes lo difícil que es conseguirla.
Así que ponte las pilas, suelta lo que pesa y enfócate en lo que sí te suma, porque lo que viene puede ser muy bueno… pero solo si tú decides no sabotearlo.
CAPRICORNIO
A ver, Capricornio, ya estuvo suave de andar rogando cariño donde solo te dan migajas. Este 09 de abril viene con una sacudida bien necesaria para que abras los ojos y dejes de idealizar a personas que claramente no están a tu nivel. La vida te va a poner en una situación medio incómoda, pero necesaria, donde vas a ver la verdadera cara de más de uno, y ahí es donde tú decides: o sigues de necio creyendo en quien ya te falló o por fin te amarras bien los pantalones y mandas a la fregada lo que no sirve.
Porque sí, las traiciones que has vivido no son casualidad, también tienen que ver con que tú has permitido más de lo que deberías. Te la aplicaron una vez y bueno, pasa… pero ya varias, ya no es inocencia, es costumbre. Así que deja de justificar lo injustificable y empieza a cerrar puertas como se debe. No todo mundo merece acceso a tu vida, ni a tu confianza, ni a tu tiempo.
En el amor, se aparece alguien del pasado con mucha fuerza, de esos que sabes perfectamente que te mueven, pero también sabes cómo terminan las historias con esa persona. Aquí no se trata de si regresa o no, se trata de si tú le vuelves a abrir la puerta. Y si lo haces, que no sea desde la ilusión tonta de que ahora sí va a cambiar, sino con los pies bien puestos en la tierra. No te hagas cuentos que tú mismo sabes que no son ciertos.
En lo personal, traes metas grandes, pero te falta constancia. Te desesperas si no ves resultados rápido, te enfadas, te frustras y terminas dejando todo a medias. Y luego andas diciendo que no se te dan las cosas. No, mi cielo, no es que no se te den, es que no las trabajas lo suficiente. Si quieres resultados distintos, deja de hacer lo mismo. Cambia estrategia, ajusta el camino, pero no abandones a la primera.
Tus sueños no se han cumplido no porque no puedas, sino porque te gana la flojera o la impaciencia. Y eso es algo que solo tú puedes corregir. Nadie va a venir a empujarte, nadie va a hacer tu chamba, así que más te vale ponerte las pilas si realmente quieres avanzar.
En lo económico, recuerda que tus metas son tuyas y de nadie más. No dejes que la opinión de otros te frene, porque siempre va a haber quien critique, quien dude o quien quiera bajarte del barco. Si no te están ayudando, no tienen por qué opinar. Así de claro.
En la salud, cuidado con golpes o caídas, porque andas medio distraído y cualquier descuido puede terminar en un susto. Baja el ritmo, pon atención a lo que haces y no andes a las carreras.
Y algo muy importante: quien pierde también gana, pero solo si aprende. Así que si algo no salió como querías, no lo veas como fracaso, velo como lección. Pero eso sí, aprende de verdad, no nomás digas que ya entendiste y vuelvas a hacer lo mismo.
Ya deja de perder tiempo en lo que no suma y enfócate en lo que sí puede cambiarte la vida. Porque oportunidades sí hay, pero tú decides si las aprovechas o las dejas pasar por andar entretenido en tonterías.
SAGITARIO
A ver, Sagitario, bájale tantito a tu intensidad emocional porque este 09 de abril vienes medio alterado y cualquier cosita te puede sacar de tus casillas. Se viene una visita inesperada que te va a mover la rutina y de paso te vas a enterar de un chisme de una amistad que te va a dejar con cara de “no lo puedo creer”. Pero aquí el punto no es el chisme, es cómo reaccionas tú. No te claves, no te envenenes la cabeza, dale vuelta a la página y sigue. No todo merece tu energía.
En el amor, deja de andar jugando a medias. Eres muy bueno para ilusionar, para prender la mecha, pero luego te haces para atrás y dejas todo a medias. Eso de dar atole con el dedo ya te está pasando factura. Si quieres algo, ve por ello, pero si no, no ilusiones a nadie. Porque lo que siembras, lo cosechas, y luego no andes llorando cuando te hagan lo mismo.
Una nueva amistad llega por medio de redes sociales y te va a caer como anillo al dedo. Te va a dar confianza, apoyo y hasta ese hombro que necesitabas para soltar lo que traes atorado. Pero ojo, no confundas cariño con necesidad. Disfruta la conexión, pero no te claves de más tan rápido.
En lo laboral y económico, viene algo muy bueno relacionado con compra y venta o algún negocio que tienes en mente. Ahí sí ponte las pilas, porque eso te puede abrir puertas importantes. También hay cambios en el trabajo, posiblemente de horario, y eso al inicio te va a descontrolar un poco, incluso podría causarte insomnio, pero tranquilo, es cuestión de adaptación.
En lo emocional, cuidado con tus cambios de humor. Andas muy sensible y cualquier cosa te puede hacer explotar. Y lo peor es que puedes terminar lastimando a alguien que sí te quiere, ya sea tu pareja o una amistad cercana. No todo se arregla diciendo “así soy”, también hay que aprender a controlar el carácter.
Hay una noticia que llega de una persona importante para ti que no va a ser nada agradable, y sí, te va a doler. Pero no te cierres, no te aísles. A veces las cosas pasan para acomodarte en otro lugar, aunque en el momento no lo entiendas.
También se viene una invitación para un viaje o salida exprés, y aquí no le pienses tanto. Necesitas despejarte, cambiar de ambiente, salir de la rutina. Te va a caer de lujo y hasta podrías vivir momentos que te hagan ver la vida de otra forma.
En el dinero, cuidado con compras impulsivas, porque andas en modo “me lo merezco todo” y luego te arrepientes. Aprende a equilibrar el gusto con la responsabilidad.
Y ya para cerrar: cree más en ti. Tienes todo para lograr lo que quieres, pero a veces eres tú mismo quien se pone el pie. Deja de dudar, deja de postergar y empieza a actuar. Porque lo que viene puede ser muy bueno… si no lo arruinas con tus propios miedos.
ARIES
Ya deja de hacerte historias en la cabeza, Aries, porque este 09 de abril vienes con una mezcla de ganas y miedo que no te está dejando avanzar como deberías. Traes en puerta una oportunidad laboral bastante buena, pero tampoco te me emociones de más ni te avientes como gorda en tobogán sin antes asegurar lo que ya tienes. Aquí se trata de ser inteligente, no impulsivo. Primero amarra bien una cosa y luego sueltas la otra, porque si no, podrías quedarte como el perro de las dos tortas.
En lo emocional, traes una inseguridad que no te deja en paz. Vives con la idea de que te van a traicionar, de que te van a fallar, de que te van a poner el cuerno, y con esa mentalidad no hay relación que aguante. A ver, entiende algo: si no estás dispuesto o dispuesta a confiar, entonces tampoco estás listo para estar con alguien. No puedes exigir estabilidad cuando tú mismo estás dudando todo el tiempo. Eso sí, tampoco te hagas el ingenuo, porque últimamente sí ha habido mentiritas de parte de tu pareja, “piadosas” según la versión de esa persona, pero al final son mentiras. Aquí la clave no es volverte paranoico, pero tampoco ciego. Observa, analiza y decide desde la calma, no desde el coraje.
Si tienes pareja, ya están cansados de pelear por lo mismo. Y no es casualidad, es porque siguen sacando el pasado cada que hay bronca. Así no van a avanzar nunca. O aprenden a soltar lo que ya fue, o mejor cada quien por su lado, porque estar en lo mismo es desgastante y termina rompiendo hasta lo que sí valía la pena.
En lo personal, te puede pegar una sensación de impotencia porque algo que querías no se está dando como esperabas. Pero tranquilo, no todo es inmediato. A veces las cosas se acomodan cuando menos lo esperas, y en tu caso, eso va a pasar en los próximos días. Solo no te desesperes ni tires la toalla antes de tiempo.
Cuidado con golpes o caídas, porque andas medio distraído y cualquier descuido puede salir caro. También hay alerta con pérdidas, ya sea de dinero o de objetos. No andes dejando cosas al ahí se va ni confiándote de más.
Algo bien importante: vienen sueños o intuiciones muy claras que te van a avisar de situaciones que están por pasar. No los ignores. Tú sabes que tienes ese sexto sentido medio raro, pero cuando le haces caso, te salva de muchas.
Y ya para cerrar: deja de pagar dos veces por el mismo error. Si ya te dolió una vez, no tienes por qué repetirlo. Aprende, crece y avanza, porque lo que viene puede ser muy bueno… siempre y cuando dejes de sabotearte tú solito.
TAURO
A ver, Tauro, ponte abusado porque este 09 de abril no todo lo que se te acerca viene con buenas intenciones. Hay una persona de piel morena que podría cruzarse en tu camino y que no trae precisamente las mejores vibras contigo. No es para que te pongas paranoico, pero sí para que no te confíes de buenas a primeras. Tú eres muy noble cuando te conviene, pero también medio confiado, y ahí es donde te pueden agarrar en curva.
En tu entorno también se van a presentar personas que van a querer ponerte trabas, envidias disfrazadas de consejos o actitudes que buscan frenarte. Pero aquí es donde tú tienes que demostrar de qué estás hecho. Si te mantienes enfocado, nada ni nadie puede sacarte de tu camino. Tu paz no está en negociación, así que no permitas que nadie te la quite.
En el amor, si tienes pareja, más te vale ponerle atención, porque esa persona está empezando a resentir tu distancia o tu falta de tiempo. No es que te reclame por todo, pero sí necesita sentirse importante en tu vida. Y si no lo haces, podrías cometer un error que después te va a doler más a ti que a nadie. No descuides lo que vale la pena por andar distraído en cosas que ni te llenan.
También viene un proceso de sanación bien fuerte. Poco a poco vas a empezar a soltar heridas del pasado que traías cargando desde hace tiempo. Pero eso sí, necesitas dejar de alimentar rencores. No puedes avanzar si sigues guardando coraje. Perdona, no por los demás, sino por ti, porque esa carga te está frenando más de lo que crees.
Tú eres de los que cuando se propone algo, lo logra. No das paso sin guarache, y cuando te caes, te levantas con más fuerza. Pero también tienes un lado terco que te hace aferrarte a lo que ya no funciona. Aprende a soltar, porque no todo está hecho para durar.
En lo emocional, hay algo bien claro: entre más ganas tienes de amar, más riesgo tienes de equivocarte. Porque te aceleras, te ilusionas rápido y luego terminas metiéndote donde no debes. No confundas necesidad con amor, porque ahí es donde empiezan los errores.
En las noches, cuidado con pensamientos negativos que te llegan sin avisar. Te acuestas pensando en todo lo que no has logrado, en lo que te falta, en lo que salió mal, y eso no te deja descansar. Cambia el chip. Tus sueños no se van a cumplir con preocupación, se van a cumplir con acción.
Y algo bien importante: tu vida tiene todo para ser bendecida, pero necesitas encontrar tu rumbo real. No sigas caminando en automático. Define qué quieres, hacia dónde vas y con quién sí y con quién no.
Porque al final del día, Tauro, lo que construyas depende de ti. Y tú tienes todo para lograrlo… siempre y cuando dejes de cargar lo que ya no te corresponde.
GÉMINIS
A ver, Géminis, ya deja de hacerte el fuerte todo el tiempo y empieza a usar esa cabecita que Diosito te dio, porque este 09 de abril viene cargado de lecciones que te van a hacer crecer… pero solo si quieres aprender, no si sigues de necio confiando en quien ya te falló. Tú eres muy inteligente, pero también muy confiado cuando alguien te endulza el oído, y ahí es donde te la aplican. Así que ponte abusado, porque no todas las personas que tienes cerca merecen seguir en tu vida, y eso lo vas a empezar a notar más claro que nunca.
Se viene una etapa de mucha claridad mental, donde vas a entender quién sí suma y quién solo está estorbando. Y sí, puede doler darte cuenta de ciertas traiciones, sobre todo de gente que considerabas cercana, pero más vale una verdad incómoda que una mentira bonita. Aprende a seleccionar mejor tus amistades, porque no estás para cargar con gente que solo quiere verte caer.
En el amor, no está el horno para bollos. Amores de una noche podrían aparecer, sí, pero no te van a dejar nada bueno, más que un rato y luego un vacío medio incómodo. Y tú sabes que luego te enganchas más de lo que deberías. También hay decepción amorosa marcada, porque esa persona que tú pensabas diferente, resultó igual o peor que las anteriores. Pero aquí no es para que te tires al drama, es para que abras los ojos y dejes de idealizar.
Eso sí, algo que tienes bien claro es que siempre te levantas. Te podrán tumbar, sí, pero tú te sacudes y sigues, y esa es tu mayor fortaleza. No pierdas eso, porque es lo que te ha llevado hasta donde estás. Solo agrega un poco más de malicia, no todo mundo merece tu buena vibra.
En la salud, aguas con golpes o caídas, porque traes una energía medio distraída y podrías darte un buen fregadazo si no te pones atento. No andes a las carreras ni pensando en mil cosas al mismo tiempo, porque ahí es donde pasan los accidentes.
En lo económico, vienen mejoras, pero tampoco te emociones de más. Porque así como entra el dinero, tú solito te encargas de que se vaya en cosas que ni necesitas. Aprende a administrarte, no todo es gastar por gusto. Piensa en el futuro, pero sin obsesionarte.
También se vienen días medio nostálgicos, donde vas a recordar mucho a personas que ya no están contigo físicamente. Y sí, te puede pegar fuerte, pero también te va a ayudar a valorar más lo que tienes hoy. No te encierres en esa tristeza, mejor honra esos recuerdos viviendo mejor.
Y algo bien importante: bájale a tu mal humor. Te enojas por todo, te frustras rápido y eso no te ayuda en nada. Solo te amarga y aleja a la gente que sí vale la pena. Aprende a fluir, a soltar, a no tomarte todo tan personal.
Y ya para cerrar: deja de confiar en quien ya te traicionó. No es mala suerte, es decisión. Si vuelves a caer, ya no es error, es elección. Así que ponte vivo, que la vida no está para repetir los mismos cuentos.
CÁNCER
A ver, Cáncer, ya deja de vivir en el “qué va a pasar” y empieza a enfocarte en el “qué estoy haciendo ahorita”, porque este 09 de abril viene a recordarte que tu felicidad no está en el futuro, está en lo que haces hoy. Te la pasas pensando, preocupándote, imaginando escenarios que ni existen, y mientras tanto, se te va el presente de las manos. Y así no se construye nada.
En el dinero y los negocios, vienen decisiones importantes, pero aquí es donde tienes que usar la cabeza fría. No te emociones ni te dejes llevar por impulsos, porque si la riegas, el golpe puede sentirse fuerte en tu economía. Analiza bien, pregunta, investiga y no firmes nada ni te comprometas a lo loco. No todo lo que parece bueno lo es.
En el área familiar, hay alerta de traición o al menos de decepción. Puede ser algo que no esperabas y que te saque de onda, pero no te claves de más. A veces esperamos demasiado de personas que no están en la misma sintonía que nosotros. Aprende a poner límites, aunque te cueste.
En el amor, las cosas se empiezan a mover de una manera interesante. Viene alguien que te va a demostrar con hechos lo que dice, y eso es justo lo que tú necesitas. Pero aquí el problema eres tú, porque traes miedo, traes dudas, traes recuerdos que no te dejan avanzar. No puedes empezar algo nuevo si sigues cargando lo viejo. No todas las historias terminan igual, pero tienes que darte la oportunidad.
También ojo con algo bien importante: a veces confundes ganas con amor. Te dejas llevar por la emoción del momento, por la atracción, y luego terminas lastimando o lastimándote. No todo lo que se siente intenso es amor, aprende a diferenciar.
Hay una relación a distancia que ya va de salida, y no es casualidad. Se está apagando por falta de interés, por indiferencia, por no darle lo que necesitaba. Y aunque duela, es mejor así. No puedes sostener algo tú solo.
En lo emocional, traes cambios de humor, días buenos y días medio pesados. Pero no te preocupes, es pasajero. Solo no te dejes arrastrar por lo negativo. Últimamente has estado muy pesimista, viendo el lado malo de todo, y eso no te ayuda en nada.
Deja de buscar afuera lo que tienes más cerca. A veces te enfocas tanto en lo superficial que se te olvida ver lo que realmente importa. No todo entra por los ojos, también hay que sentir con el corazón, pero con inteligencia.
Y ya para cerrar: cree más en ti. Tienes todo para lograr lo que quieres, pero necesitas cambiar tu actitud. Menos miedo, menos dudas y más acción. Porque cuando tú decides avanzar, no hay quien te detenga.