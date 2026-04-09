Mujer es acusada de mantener cautiva a su cuñada discapacitada durante dos años en Michigan

Una mujer en Michigan enfrenta cargos graves tras presuntamente mantener encerrada a su cuñada discapacitada en un sótano durante dos años, sin acceso regular a comida ni agua. La víctima logró escapar en condiciones críticas.

La acusada, Tasha Beamon, de 48 años, fue arrestada y enfrenta cargos por abuso de adulto vulnerable y encarcelamiento ilegal, según MLive.

La víctima, una mujer de 58 años con discapacidad, logró escapar el pasado 15 de marzo tras romper la ventana de un vecino para pedir ayuda, lo que permitió alertar a las autoridades.

Condiciones inhumanas

Según la investigación policial, la mujer habría sido mantenida en el sótano de una vivienda en Saginaw desde marzo de 2024.

El detective Jeff Doud indicó que la víctima denunció que rara vez recibía comida y no tenía acceso a agua.

En el lugar, los agentes encontraron una puerta del sótano con cerradura, un colchón viejo en el suelo, una radio encendida constantemente y un cubo con orina.

La víctima aseguró que permanecía en el sótano con la radio sonando sin parar, en condiciones de aislamiento extremo.

Tras su rescate, fue trasladada a un hospital con desnutrición severa. El personal médico advirtió que su vida corría peligro y que podría morir si era dada de alta en ese momento.

Un vecino relató que la mujer llegó a su casa en estado esquelético y con un tubo metálico, con el que rompió la ventana para poder entrar.

“Lo primero que me dijo fue que llamara a la policía”, contó.

Posible móvil económico

Las autoridades sospechan que Beamon mantenía cautiva a su cuñada para seguir cobrando sus pagos por discapacidad.

Además, la acusada habría realizado unas 40 llamadas al hospital donde la víctima permanecía ingresada tras el rescate.

Beamon fue detenida el 2 de abril y permanece en la cárcel del condado de Saginaw con una fianza fijada en $100,000 dólares.

Los fiscales la consideran un peligro para la comunidad.

La mujer deberá comparecer ante el tribunal el próximo 20 de abril, mientras continúa la investigación sobre uno de los casos más impactantes de abuso reciente en Michigan.

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