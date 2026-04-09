Ucrania y Rusia anuncian alto a fuego durante la Pascua ortodoxa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que Ucrania está lista para una tregua durante la Pascua ortodoxa, después de que el mandatario ruso Vladímir Putin decidiera anunciar un alto el fuego para los próximos 11 y 12 de abril.

“Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia”, declaró Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.

“La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz, y Rusia tiene una oportunidad de no volver a los ataques tras la Pascua”, añadió.

Ukraine has repeatedly stated that we are ready for symmetrical steps. We proposed a ceasefire during the Easter holidays this year and will act accordingly. People need an Easter free from threats and real movement toward peace, and Russia has a chance not to return to strikes… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2026

El jefe de Estado ucraniano reaccionó así después de que Putin decidiera este jueves declarar una tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa.

“Se declara un alto el fuego desde las 16.00 horas (13.00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026”, según un comunicado oficial.

La nota agregó que el mando militar ruso recibió instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante ese período.

No obstante, el comunicado indicó que las tropas estarán “preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo”.

Putin anuncia alto al fuego

El presidente ruso Vladimir Putin anunció un cese a las hostilidades con Ucrania durante la Pascua ortodoxa este fin de semana, indicó el Kremlin este jueves.

A comienzos de semana, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski afirmó que había transmitido una propuesta de tregua por estas fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado las conversaciones para poner fin al conflicto, que lleva cuatro años.

El alto al fuego se aplicará “desde las 04:00 p.m. (GMT) del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026”, precisó el Kremlin en un comunicado.