El tiempo de hoy en Dallas, Texas para este viernes 10 de abril

Este viernes 10 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos nubes y claros. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 9.32 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 64 grados Fahrenheit (18ºC), con una probabilidad de precipitación del 25%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:04 h y se marchará a las 19:54 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 81 grados Fahrenheit (19 y 27ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 55% por la mañana, 65% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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