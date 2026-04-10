Una joven de Pennsylvania acusada de matar a su novio tenía videos en Instagram donde lo amenazaba

Una joven de 17 años acusada de apuñalar mortalmente a su novio en Pensilvania tenía videos en Instagram donde se la veía amenazándolo con un cuchillo, según informó la policía.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Harrisburg, Dalaysia Terrell-Brown, de 17 años, fue arrestada y acusada de asesinato y posesión de un arma para cometer un delito. También fue acusada de posesión de parafernalia de drogas, según consta en el expediente consultado por People.

Los cargos están relacionados con la investigación del homicidio de Tamar Shaw, de 18 años, novio de Terrell-Brown, que se inició el lunes 6 de abril en el número 1400 de Market Street.

Si bien el caso continúa bajo investigación, la Oficina del Forense del Condado de Dauphin dictaminó que la muerte de Shaw fue un homicidio, según consta en una declaración jurada de causa probable.

“La puñalada penetró en la cavidad torácica, lo que requirió una fuerza considerable”, declaró el forense, según la declaración jurada.

Una denuncia a la policía condujo a publicaciones previas supuestamente realizadas por Terrell-Brown en Instagram, en las que apuntaba y lanzaba un cuchillo a su novio, según consta en la declaración jurada.

Uno de los videos supuestamente mostraba una mano sosteniendo un cuchillo similar al recuperado en el lugar de los hechos, intentando apuñalar a Shaw. El video supuestamente tenía el siguiente pie de foto: “Jajaja, córtale la muñeca”.

Otro video supuestamente mostraba a Terrell-Brown apuntando con un cuchillo a Shaw mientras se dirigía verbalmente a otras mujeres.

Según la declaración jurada, en el video, Brown hizo comentarios amenazantes y dijo cosas como “Shaw no va a hacer nada” y “que esto sirva de advertencia”.

Un tercer video, según la declaración jurada, mostraba a Terrell-Brown lanzando un cuchillo dentado —que también parecía coincidir con el recuperado en el lugar de los hechos— al cuello de Shaw.

El 6 de abril, agentes de policía fueron enviados a un apartamento tras recibir un aviso sobre un hombre que perdía sangre y tenía un corte en el hombro.

Al llegar al lugar, la policía informó haber observado una herida punzante, una laceración o punción, en el lado izquierdo del pecho de Shaw.

Incapaz de explicar lo sucedido, ya que no podía respirar, Shaw se desplomó al suelo. Fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto, según Penn Live.

Terrell-Brown afirmó que ambos estaban en la cama cuando él le pidió un cuchillo para cortar papel y liar un porro. Ella afirmó no haber presenciado el momento en que Shaw resultó herido y, según se informa, declaró que, si bien habían discutido más temprano ese día, no lo estaban haciendo cuando ocurrió el incidente.

Según la declaración jurada, ella dijo que fue a mover las mantas que cubrían a Shaw, y él gritó de dolor. No sabía qué le pasaba, así que le quitaron la camisa y la sangre comenzó a brotar de la herida. T

erell-Brown se encuentra detenida en la prisión del condado de Dauphin y se le negó la libertad bajo fianza, según consta en el expediente. Está a la espera de una audiencia preliminar programada para el 20 de abril.

Sigue leyendo:

– Impotante ejecutiva y rapera de Atlanta es asesinada en su vehículo en plena calle.

– Matan a tiros a mujer embarazada por tocar la bocina a un hombre en estacionamiento de Kentucky.