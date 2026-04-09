Impotante ejecutiva y rapera de Atlanta es asesinada en su vehículo en plena calle

Una empresaria de 36 años fue encontrada sin vida dentro de su vehículo en Atlanta, tras recibir múltiples disparos. La policía investiga el caso como homicidio y busca pistas para dar con el responsable.

La víctima, Qualeisha Barnes, de 36 años, fue encontrada con múltiples heridas de bala dentro de su vehículo en una calle de Atlanta, Georgia, dijo el agente Christopher Butler a Atlanta News Now.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del miércoles, cuando las autoridades localizaron a la mujer en el asiento del conductor de su Range Rover Sport blanco.

Ataque desde el exterior

La policía de Atlanta informó que el atacante habría disparado desde fuera del vehículo, impactando fatalmente a Barnes.

Hasta el momento, no se ha identificado a un sospechoso ni se han esclarecido las circunstancias que llevaron al crimen, que está siendo investigado como homicidio.

Barnes era CEO de una tienda en línea conocida como So Siditty Boutique y también era reconocida en redes sociales y en su comunidad.

Originaria de Detroit, también se desempeñaba como rapera y estaba próxima a graduarse de la escuela de enfermería, según relataron sus allegados.

Dolor y homenajes

Familiares y amigos han expresado su dolor en redes sociales, recordándola como una mujer trabajadora y querida.

Mensajes de condolencias destacan su impacto en la comunidad y su personalidad vibrante, mientras crece la indignación por su muerte.

Las autoridades están revisando cámaras de seguridad y entrevistando a vecinos en busca de pistas que ayuden a esclarecer el caso.

El teniente Christapher Butler instó a la comunidad a colaborar con información a través de líneas anónimas.

El crimen ocurre en medio de un aumento de la criminalidad en Atlanta, donde se han registrado altos índices de delitos violentos en los últimos años.

La investigación continúa mientras la comunidad exige respuestas y justicia por la muerte de Barnes.

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