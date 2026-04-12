Costa Rica recibe primer vuelo con deportados desde EE.UU.

Las autoridades de Costa Rica recibieron el primer vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos, en el cual viajaron 25 personas de países como Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos y una costarricense, como parte del acuerdo de cooperación migratoria entre ambos países.

La Dirección de Migración y Extranjería explicó que el grupo recibió atención de instancias locales y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que les brinda hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante los primeros siete días de su estancia en el país.

Costa Rica tuvo que eximir del requisito de visa a los ciudadanos de Albania, Camerún, China, India, Kenia y Marruecos. Además, en el caso particular de Honduras se eximió del requisito de antecedentes policiales, como parte del acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos.

Según indicó el ente, los migrantes tendrán opción de acceder al retorno voluntario asistido, realizar una solicitud de refugio o aplicar al programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.

El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses.