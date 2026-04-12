Deportaciones se quintuplican durante el primer año de Trump

El número de deportaciones se quintuplicó durante el primer año de la actual administración presidencial, mientras que el número de arrestos callejeros aumentó junto con las detenciones en las cortes de migración y en las citas convocadas por inmigración.

Pero además el nuevo informe del Deportation Data Project revela que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llevó a cabo ocho veces mas arrestos de personas sin condenas criminales.

Este informe da seguimiento al último proyecto, que fue dirigido por académicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, así como por abogados especializados, y se basa en datos nuevos y actualizados, a nivel individual, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estos datos sobre arrestos y deportaciones entre el 1 de octubre de 2022 y el 10 de marzo de 2026, fueron obtenidos a través de demandas bajo el Acta de Libertad de la Información.

“Demostramos que la aplicación de la ley no solo se disparó en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis”, afirmó Graeme Blair, coautor del Proyecto de Datos sobre Deportaciones de UCLA.

“De hecho, incluso en el punto álgido del repunte en Minneapolis, esas detenciones representaron tan solo el 15% de las detenciones callejeras a nivel nacional”, señaló.

El también profesor de ciencias políticas añadió que se registraron altas tasas de detenciones en el resto del país.

En términos generales, el informe reveló que las detenciones realizadas por el ICE se cuadruplicaron con creces desde el final de la administración Biden hasta enero de 2026.

Anteriormente, revela el reporte, la mayoría de las detenciones de la agencia provenían de traslados desde cárceles y prisiones; y el periodo analizado se duplicaron.

Sin embargo, indican que el viraje hacia un mayor número de detenciones ocurrió en la vía pública, en vecindarios y comercios locales, así como en los tribunales de inmigración y durante las citas regulares a las que son llamados los inmigrantes para verificar su estatus.

“Esto representó un fenómeno novedoso, dado que dichas cifras se multiplicaron por once”.

A medida que la administración detenía a más personas y liberaba a menos, los investigadores constataron que el número de camas en los centros de detención que eran ocupadas por personas arrestadas dentro de Estados Unidos se cuadruplicó a lo largo de 2025.

Esta cifra aumentó desde un promedio diario de alrededor de 14,000 en el segundo semestre de 2024 hasta situarse en torno a las 57,000 en enero de 2026.

En lo que respecta a las personas sin antecedentes penales, los investigadores hallaron que las detenciones se multiplicaron por más de ocho. La tasa de deportaciones se duplicó con creces para aquellos que, además, no contaban con una orden de expulsión previa a la detención.

“Es bien sabido que el ICE ha estado llevando a cabo una campaña de detenciones indiscriminadas, pero es menos conocido que, aun cuando se ha detenido a más personas que probablemente podrían ganar sus casos y permanecer en los Estados Unidos, las detenciones han derivado con mayor frecuencia en deportaciones”, afirmó David Hausman, codirector del proyecto y autor del informe, quien es profesor adjunto de derecho en la UC Berkeley.

“Una razón fundamental es que la detención está provocando que las personas desistan de sus casos”, señaló.

El reporte indica que conforme la administración Trump dificulta cada vez más la liberación de los detenidos, incluso complicando la obtención de fianzas y la puesta en libertad a la espera de una revisión judicial, las salidas voluntarias y los retornos a los países de origen se multiplicaron por 28.

A pesar de que la información más reciente muestra un leve descenso en las medidas de control tras las muertes de los manifestantes Renée Good y Alex Pretti, los investigadores señalaron que esto aún no se ha traducido en una disminución de las expulsiones.

El informe más reciente constituye una actualización de un análisis anterior que abarcaba los primeros nueve meses de la actual administración. Se basa en casi cinco meses de nuevos datos obtenidos por el Deportation Data Project.

Recolectan fondos para ayudar a Araceli. (Cortesía GoFundMe)

Traigamos a Araceli a casa

La página web del sitio GoFundMe está llena de historias estrujantes de inmigrantes detenidos por ICE en el primer año del segundo mandato del presidente Trump, cuyas familias buscan con desesperación recaudar fondos para pagar por su defensa legal.

Una de las cuentas más recientes para recibir donaciones es la de Traigamos a Araceli a Casa: Una lucha por la Abnegación y la Familia.

“Araceli se encuentra actualmente detenida en el Centro de Detención de Inmigración de Adelanto, California, y estamos recaudando fondos urgentemente para su defensa legal para luchar por su derecho a permanecer en los Estados Unidos”, dice en su cuenta.

De acuerdo a lo publicado, Araceli, una mujer de mediana edad, ha estado recluida desde el 2 de junio de 2025.

Su ausencia es descrita como “una pérdida desgarradora para su familia y su comunidad, que confían en su increíble generosidad y espíritu”.

La organizadora de la campaña revela que la razón principal por la que Araceli vino a Estados Unidos fue para ayudar a su querida amiga María, a cuidar de su hijo discapacitado después de que un horrible accidente automovilístico dejara a la familia en apuros.

“Ahora, Araceli necesita que su comunidad la apoye. Se enfrenta a una compleja e intimidante batalla legal para permanecer en el país donde ha establecido raíces profundas y donde pertenece su corazón”.

Indican que el éxito de su caso, y su capacidad para quedarse con su familia, depende enteramente de asegurar una representación legal especializada.

“Estamos corriendo contra el tiempo para recaudar $15,000 para cubrir los gastos legales esenciales: el anticipo del abogado, en inglés, retainer”.

Hacen saber que cada dólar será destinado a darle a esta madre y abuela, una oportunidad justa para luchar por su caso y reunirse con su familia.

“ Sabemos que nuestro país se beneficia cuando a personas como Araceli—amables, devotas y desinteresadas—se les permite quedarse”.