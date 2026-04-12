Perú vota para elegir a su noveno presidente en diez años

Perú vota este domingo en unas elecciones generales para escoger a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, con una oferta de 35 candidatos a la presidencia, la más amplia de la historia del país, que acumula una década de inestabilidad política al registrar ocho mandatarios en los últimos diez años.

Desde las 7:00 hora local (13:00 Hora del Centro de Europa CET) comenzaron a abrir los 10,336 de centros de votación instalados en territorio peruano, que recibirán electores a lo largo de diez horas, hasta las 17:00 hora local (22.00 GMT), momento en que se cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio que se prevé lento y que puede demorar varios días hasta tener resultados concluyentes.

En estas elecciones están citados a las urnas más de 27.3 millones de peruanos, entre ellos alrededor de 1.2 millones en el exterior, con grandes concentraciones en Buenos Aires (115,097), Santiago de Chile (113,887), Madrid (105,493) y Barcelona (79,606).

Entre los candidatos con mayores opciones de pasar a esa segunda vuelta figuran la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), tras haber perdido en la segunda vuelta las tres elecciones anteriores a la Presidencia.

También tienen opciones de avanzar al balotaje el populista Ricardo Belmont (Obras), empresario de 80 años y exalcalde de Lima (1990-1995); y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), igualmente exalcalde de la capital peruana (2023-2025) y con un estilo similar al del presidente estadounidense Donald Trump.

Retrasos para abrir grandes centros de votación

Algunos de los centros de votación más importantes de las elecciones generales de Perú, por la cantidad de electores que concentran, están experimentando retrasos para instalar las mesas y recibir votantes, en algunos casos por la falta de material electoral.

Muchos locales de votación permanecían cerrados a las 7:00 hora local a la espera de que llegase el material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ente organizador de los comicios, como en el colegio Alfonso Ugarte, uno de los más grandes de Lima. La misma situación se repetía en importantes colegios donde debían votar algunos de los candidatos presidenciales, según reportaron medios locales.