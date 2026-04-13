Muere trabajador tras quedar sepultado por el colapso de una zanja en Texas

Un trabajador de la construcción murió este sábado tras quedar enterrado por el colapso de una zanja en una obra ubicada en Conroe, en las afueras de Houston, Texas.

El accidente ocurrió mientras los obreros realizaban labores de drenaje en un desarrollo residencial en expansión, según informó el Departamento de Bomberos de Conroe en un comunicado de prensa.

Dos trabajadores atrapados

De acuerdo con el departamento de bomberos, dos trabajadores quedaron sepultados cuando la tierra cedió repentinamente dentro de la zanja.

Equipos de emergencia fueron enviados al lugar poco antes del mediodía y enfrentaron dificultades para acceder al sitio, ubicado a unos 300 metros de la vía principal.

Los rescatistas trabajaron durante más de una hora utilizando equipos especializados para retirar la tierra.

Uno de los trabajadores fue rescatado con vida y trasladado a un hospital en estado crítico.

El segundo obrero fue recuperado aproximadamente 15 minutos después, pero ya había fallecido en el lugar.

Durante la operación, un tercer trabajador sufrió una emergencia médica y fue atendido en el sitio sin necesidad de traslado.

El jefe de policía de Conroe, Jon Buckholtz, expresó sus condolencias a la familia del fallecido y aseguró que se realizará una investigación exhaustiva, de acuerdo con el Houston Chronicle.

Asimismo, la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) fue notificada y analizará si se cumplían las condiciones de seguridad requeridas en la obra.

Detalles del proyecto

El incidente ocurrió en el sitio de construcción del desarrollo residencial Marygold Homes, un proyecto que contempla la edificación de viviendas en aproximadamente 19 acres.

Hasta el momento, no se ha informado qué empresa constructora estaba a cargo de las obras.

Las autoridades buscan determinar si existían medidas de protección adecuadas en la zanja, si se utilizaban los equipos de seguridad requeridos y si se cumplían los protocolos laborales.

El caso sigue bajo investigación y se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre las causas del colapso.

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