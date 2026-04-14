Dallas: el tiempo para hoy martes 14 de abril

Este martes 14 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC). La probabilidad de lluvia será del 10% y habrá nubes y claros. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 17.4 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 68 grados Fahrenheit (20ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 17.4 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:59 h y se marchará a las 19:57 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 79 grados Fahrenheit (20 y 26 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 57% por la mañana, 59% por la tarde y 57% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.