Miami: el tiempo para hoy martes 14 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 14 de abril indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 72 grados Fahrenheit (22ºC)

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:59 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:43 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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