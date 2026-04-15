Atacante mata a granjero en Nebraska y secuestra a su esposa antes de suicidarse

Un agricultor de Nebraska fue asesinado a tiros en su granja por un hombre que buscaba a su esposa, de quien estaba en proceso de divorcio. El agresor secuestró a la mujer, la agredió y posteriormente se quitó la vida.

El hecho ocurrió el pasado 6 de abril en Osceola, donde Brian Gabel, de 44 años, fue atacado en su propiedad, la granja porcina Happy Hogs LLC.

Según la Nebraska State Patrol, el agresor, identificado como Wesley Absher, de 40 años, llegó al lugar presuntamente en busca de su esposa, quien se encontraba en la granja.

Las autoridades indicaron que Absher disparó y mató a Gabel en el sitio.

Secuestro y agresión

Tras el homicidio, el atacante secuestró a su esposa y la trasladó a otra zona dentro del terreno agrícola, donde la agredió físicamente.

Posteriormente, de acuerdo con los investigadores, Absher se disparó a sí mismo. La mujer logró escapar y conducir hasta una estación de policía para pedir ayuda, report KOLN.

El agresor fue trasladado con heridas graves a un hospital, donde falleció al día siguiente.

Las investigaciones revelaron que Absher y su esposa atravesaban un proceso de divorcio y que existían antecedentes de violencia doméstica.

Registros judiciales indican que el hombre había sido declarado culpable previamente por agresión en segundo grado y amenazas terroristas contra su pareja en un caso reciente.

Incluso, había aceptado un acuerdo judicial pocos días antes del ataque y había sido liberado de prisión el 3 de abril, con una audiencia de sentencia prevista para junio.

Tres días después de su liberación, perpetró el crimen.

Comunidad en duelo

La víctima fue recordada por familiares y allegados como un padre dedicado y apasionado por su trabajo agrícola.

Gabel, quien tenía tres hijos, también participaba activamente en su comunidad religiosa y era conocido por su talento musical y su disposición para ayudar a otros.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

Sigue leyendo:

–Asesinato-suicidio en Nueva York: hallan cinco muertos en una casa que iba a venderse

–Hallan muerta a universitaria hispana en un posible homicidio-suicidio en Texas

–Modelo de Florida fue asesinada a tiros por su exnovio mientras conversaba con amigos por FaceTime