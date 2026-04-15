Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 15 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 15 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.25 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.94 y 16.94 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.25 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.53 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de operaciones. El precio está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó este día en rojo. Luego de permanecer el día previo sin cambios, hoy se promedió a 455.83 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 59.5 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.25 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.53 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 455.83 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.5 PESOS DOMINICANOS

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