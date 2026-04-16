El enfoque “CARE-FIRST” apoya a los jóvenes y familias en Los Ángeles

El Cuidado Ante Todo este enfoque está ayudando a los jóvenes a prosperar y fortaleciendo a las comunidades en todo el condado de Los Ángeles.

Todos los padres desean que sus hijos estén seguros, cuenten con apoyo y tengan oportunidades. Sin embargo, para muchas familias del Condado de Los Ángeles, esos objetivos pueden parecer inalcanzables.

Con demasiada frecuencia, los servicios públicos solo actúan cuando el joven ya está en crisis. Lo que las familias necesitan es apoyo antes de que los problemas escalen. La prevención es lo más sensato.

Ahí es donde entra el Departamento de Desarrollo Juvenil (DYD, por sus siglas en inglés) del Condado de Los Ángeles.

DYD trabaja en colaboración con socios comunitarios y del Condado, sirviendo como un centro que conecta a los jóvenes con el apoyo, los recursos y las oportunidades que necesitan para prosperar.

Mediante el enfoque CARE FIRST, el departamento se enfoca en tres áreas clave: prevenir los daños antes de que ocurran, apoyar a los jóvenes en momentos de crisis mediante la derivación y acompañarlos en su crecimiento y recuperación a través de los servicios de justicia juvenil.

“Nuestro papel es ayudar a los jóvenes a prosperar conectándolo con el apoyo, las relaciones y las oportunidades que necesitan”, afirmó el director de DYD David J. Carroll.

En todo el Condado de Los Ángeles, estos programas demuestran que cuando los jóvenes cuentan con mentores, orientación y responsabilidad, tienen muchas más posibilidades de mantenerse enfocados y progresar.

Por ejemplo, a través de las Redes de Desarrollo Juvenil de DYD, las familias pueden acceder a programas comunitario que brindan tutoría, apoyo educativo y espacios seguros para que los jóvenes crezcan y se mantengan conectados con la escuela y a comunidad.

Para algunas familias, el apoyo llega a través de programas de derivación. La derivación logra que los jóvenes rindan cuentas de una manera más efectiva, ayudándolos a asumir su responsabilidad, reparar el daño causado y construir las habilidades que necesitan para seguir adelante.

En el Condado de Los Ángeles, más de 2,000 jóvenes han completado exitosamente los programas de derivación, y el 95 por ciento permanecen alejado de problemas con el sistema legal después de inscribirse.

El impacto se comprende mejor a través de las propias voces los los jóvenes.

El programa Better Youth de DYD “me hizo sentir que mi voz importaba. Me me dieron las herramientas, personas que se preocupaban por mí y un lugar para crecer”, compartió un participante.

Así es como se ve un enfoque de CARE FIRST. Comienza temprano, fomenta la responsabilidad y crea oportunidades reales para que los jóvenes tengan éxito.

Cuando los jóvenes reciben apoyo en cada etapa, desde la prevención hasta la reinserción, tienen más probabilidades de mantenerse alejados de los problemas y salir adelante. Y cuando eso sucede, las familias y las comunidades se fortalecen juntas.

Obtén más información y encuentra recursos cerca de ti en DYD.LA.