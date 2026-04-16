Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 16 abril de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 16 abril de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 16 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Necesitarás un mapa para encauzar tu energía. Cada mañana anota una intención para el día, el mes y el año, e incluso para tu propósito de vida. Aunque tus deseos varíen, este hábito irá tejiendo un hilo conductor entre tus acciones. Así avanzarás con determinación: nada podrá frenarte.
Tauro
04/20 – 05/20
Te corresponderá cerrar antiguas etapas y dar fin a un ciclo del pasado. Despídete con honestidad: agradece, perdona y acepta el costo de tus decisiones. Al hacerlo sentirás una fuerza inesperada, como si el alma recuperara vigor. Ese gesto te devuelve fortaleza interior.
Géminis
05/21 – 06/20
Únete a grupos que estén a la vanguardia e interactúa con redes de personas que compartan tus luchas y tus ideales de vida. Participa en eventos, exposiciones y foros donde puedas expresar tus ideas a viva voz. Que los nuevos tiempos te encuentren verdaderamente comprometido con otros.
Cáncer
06/21 – 07/20
Es momento de tomar las riendas de tu vida y ejercer tu autoridad con firmeza. Tal vez debas hacer esfuerzos y sostener situaciones exigentes en un entorno algo rudo. Pero tu constancia abrirá camino: el destino guarda un reconocimiento importante para quien decide cumplir su misión.
Leo
07/21 – 08/21
Será imprescindible que cultives la confianza, porque allí se encuentra tu verdadero combustible espiritual. Viaja, estudia y adopta una filosofía de vida que te ayude a expandirte, adquirir sabiduría y orientar a otros con tu ejemplo. Y, sobre todo, mi querido león: mantén la mirada hacia adelante.
Virgo
08/22 – 09/22
Asume tu poder individual y ocúpate de poner en marcha procesos de limpieza, tanto en el plano físico como en el espiritual. Reúne coraje y deja atrás cargas y situaciones tóxicas del pasado. Las vibraciones planetarias actuales te invitan a liberarte de aquello que daña tu bienestar.
Libra
09/23 – 10/22
Pon todas tus fichas en el amor. Da la bienvenida a personas enérgicas, que expresan con claridad lo que desean y están dispuestas a jugarse y comprometerse con ello. Ha llegado el momento de emprender algo nuevo junto a otros. Celebra esta etapa de encuentro y alianzas fuertes.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu carácter proactivo, junto con tu capacidad de constancia, te ayudará a mantenerte firme en tu puesto. Trabaja con dedicación y, si estás por postularte a un nuevo empleo, recuerda que la primera impresión cuenta. Demuestra con seguridad que estás preparado para asumir tus funciones.
Sagitario
11/23 – 12/20
Sal al sol, aunque sea en una plaza, y toma contacto con la energía natural cada vez que puedas. Observa a los niños jugar y deja que esa escena te contagie vitalidad. Luego, simbólicamente, ponte la corona y siéntate en tu trono: recuerda que eres la autoridad de tu propia vida.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tomarás conciencia de lo importantes que son tus familiares y tus ancestros en tu camino, por lo que será valioso honrar su legado. Demuestra tu compromiso con los tuyos mediante gestos concretos. Si te ocupas de tu hogar o inmobiliarios, entrégate con dedicación para que todo avance.
Acuario
01/20 – 02/18
Es momento de expresar tus ideas con honestidad. Pero, una vez que hayas hablado, ofrece a los demás la oportunidad de responder. Ese intercambio te ayudará a redefinir tus opiniones y descubrir perspectivas. Además, siempre que puedas, elige caminar en lugar de tomar un transporte.
Piscis
02/19 – 03/20
Las condiciones para prosperar se presentan muy favorables, así que aprovecha para impulsar negocios o iniciar nuevos proyectos. Si debes pedir un aumento, vender un producto o visitar a un cliente, actúa con energía y decisión. Todo indica que podrás obtener ganancias interesantes.