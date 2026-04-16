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Horóscopo de hoy para Aries del 16 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Necesitarás un mapa para encauzar tu energía. Cada mañana anota una intención para el día, el mes y el año, e incluso para tu propósito de vida. Aunque tus deseos varíen, este hábito irá tejiendo un hilo conductor entre tus acciones. Así avanzarás con determinación: nada podrá frenarte.

Horóscopo de amor para Aries

Te sientes seguro, las personas notan lo capaz que eres, estas claramente iniciando tu nivel de compromiso y estas completamente al tanto de otros sentimientos. Usa esta oportunidad para hacer un nuevo inicio, necesitas cultivar tus relaciones cercanas importantes y liberarte de socios que tu consideran que solo son una carga.

Horóscopo de dinero para Aries

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraAries

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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