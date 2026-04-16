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Horóscopo de hoy para Géminis del 16 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Únete a grupos que estén a la vanguardia e interactúa con redes de personas que compartan tus luchas y tus ideales de vida. Participa en eventos, exposiciones y foros donde puedas expresar tus ideas a viva voz. Que los nuevos tiempos te encuentren verdaderamente comprometido con otros.

Horóscopo de amor para Géminis

Haz algo romántico que refuerce tu amor y el lazo de confianza que compartes con tu pareja. Si eres soltero estas socialmente en demanda, mantente abierto a hacer contactos, encantas a los demás fácilmente con tus formas ganadoras y no tienes problemas para tener una cita, ganas la aceptación sin ningún esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Géminis

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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