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Horóscopo de hoy para Virgo del 16 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Asume tu poder individual y ocúpate de poner en marcha procesos de limpieza, tanto en el plano físico como en el espiritual. Reúne coraje y deja atrás cargas y situaciones tóxicas del pasado. Las vibraciones planetarias actuales te invitan a liberarte de aquello que daña tu bienestar.

Horóscopo de amor para Virgo

Si llevarte bien con los demás se está haciendo muy difícil y te sientes mal comprendido, la cosa más pequeña puede desencadenar eventos que lleven a controversia que parece imposible de resolver. Los contratiempos te fuerzan a enfrentare al rechazo y a darte cuenta que útil es esperar un poco con problemas que eventualmente serán resueltos a satisfacción de todos.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Para ti, el sexo significa tranquilidad y relajación. Es posible que tu y tu pareja no sean tan aficionados a experimentar, sino que prefieren tomarse el tiempo y complacerse en un estilo más tranquilo de hacer el amor. Consiente a tu pareja con un tentador masaje corporal, bromea haciéndole esperar por las cosas más serias.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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