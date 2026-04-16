Horóscopo de hoy para Virgo del 16 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Asume tu poder individual y ocúpate de poner en marcha procesos de limpieza, tanto en el plano físico como en el espiritual. Reúne coraje y deja atrás cargas y situaciones tóxicas del pasado. Las vibraciones planetarias actuales te invitan a liberarte de aquello que daña tu bienestar.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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