Donald Trump vuelve a la carga en contra de España al criticar “lo mal que marcha su economía”

El presidente Donald Trump todavía tiene presente que España se negó a respaldar su ofensiva militar implementada en Irán e inesperadamente criticó a su gobierno por la manera en cómo gestiona su economía.

A finales de marzo, el gobierno de España ordenó el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar en contra de la República Islámica y además reiteró su negativa de tampoco prestar sus bases aéreas de Rota y Morón tal propósito.

“España no va a autorizar en ningún caso (…) la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta”, señaló en un comunicado Pedro Sánchez, mandatario español.

Ante dicho posicionamiento, Marco Rubio, secretario de Estado, advirtió que podría “revisar” su relación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo. Todo esto lo tendremos que revisar”, advirtió.

Bajo la óptica de Trump, las naciones que se niegan a apoyar las operaciones militares estadounidenses no son adecuadas para comercializar con ellas. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Donald Trump incluso amagó con poner fin a la relación comercial con Madrid e imponer un embargo comercial a la nación ibérica, pues bajo su perspectiva significaba un “socio terrible” de la Alianza Atlántica debido a su renuencia de asumir un compromiso para aumentar su gasto en defensa en 5%.

Aunque nada de eso ha ocurrido, Trump volvió a despotricar en contra de España y, a través de una publicación en la plataforma Truth Social, reiteró que su aportación a la OTAN resulta insignificante con respecto a los beneficios de protección que obtiene al ser uno de sus miembros.

“¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. ¡Da mucha pena verlo!”, escribió.

Aunque durante el verano pasado, los miembros de la OTAN pactaron incrementar su gasto en defensa del 2% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el presidente Pedro Sánchez anticipó que no llegaría a ese nivel porque considera poder cumplir el objetivo de capacidades militares con un presupuesto inferior, de poco más de 2% de su PIB.

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