Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 18 abril de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de abril de 2026.

03/21 – 04/19

La Luna Nueva en tu signo te hará amanecer con mucha energía y con la clara sensación de estar iniciando algo importante. Por la tarde, las buenas vibraciones pueden continuar si decides regalarte un masaje o darte algún gusto que relaje el cuerpo y despierte tus sentidos.

04/20 – 05/20

Tendrás la oportunidad de darle un nuevo significado al pasado, uno que fortalezca tu espíritu y honre las pruebas superadas. Hacia la tarde, la Luna ingresará en tu signo y te otorgará un plus de energía que te ayudará a conectar con tus posibilidades actuales.

05/21 – 06/20

Durante las primeras horas del día estarás idealista, con un nuevo emprendimiento que te proyecta hacia el futuro. Por la tarde serás bendecido con una sensación de serenidad: notarás que ha llegado el momento de bajar el ritmo y permitirte un pequeño retiro o descanso.

06/21 – 07/20

Todo indica que hoy podrías alcanzar un objetivo importante: recibir un reconocimiento en el trabajo o iniciar una nueva etapa profesional. Por la tarde se presentarán condiciones ideales para reunirte con amigos. Aprovecha ese encuentro para compartir y disfrutar de su compañía.

07/21 – 08/21

La Luna Nueva trae un mensaje para ti: cada vez que recuperas la fe y el optimismo, aquello que parecía difícil empieza a encontrar solución. Por la tarde te aguardarán más responsabilidades, por lo que será importante actuar con paciencia y calma. A su tiempo, tus esfuerzos darán fruto.

08/22 – 09/22

La potencia de esta primera Luna Nueva del ciclo zodiacal señala que superarás una prueba importante, y eso reforzará tu sensación de fortaleza interior. Por la tarde nacerá en ti el deseo de prosperar y ampliar horizontes. Estudiar, formarte o adquirir nuevos conocimientos puede abrir caminos.

09/23 – 10/22

Se inicia una etapa renovada en la pareja, llena de impulso y entusiasmo. Si estás soltero, podría aparecer un admirador que, con sus gestos y atenciones, te hará sentir halagado. Ya hacia la noche, buscarás intensificar la intimidad y crear un clima especial que despierte los sentidos.

10/23 – 11/22

Aprovecha el impulso de la Luna Nueva para mejorar tu rutina. Podrías descubrir una terapia o práctica que alivie esos dolores musculares que te incomodan. Por la tarde se abrirán condiciones favorables para armonizar tus vínculos. Si hubo distancia en la pareja, será posible un acercamiento.

11/23 – 12/20

La Luna Nueva del amanecer indica que comienzas el día con una fuerza y carisma arrolladores. Te expresas con creatividad y sientes que renaces con un espíritu juguetón. Por la tarde, convendrá prestar atención a la alimentación e incorporar una dieta que te ayude a mantenerte en forma.

12/21 – 01/19

La Luna Nueva del amanecer señala un nuevo comienzo en el ámbito familiar, donde podrás afirmar tu presencia con entusiasmo. Por la tarde, si tienes hijos, podrías aprovechar para hacerles un pequeño regalo. También será un buen momento para dedicarte a tu hobby preferido.

01/20 – 02/18

Comenzarás el día de buen humor en compañía de alguien muy estimulante. Por la tarde, buscarás bajar el ritmo y reconectar con hábitos hogareños que te aportan calma. Intenta embellecer tu casa con pequeños detalles: así crearás un espacio más agradable y confortable para vivir.

02/19 – 03/20

Esta Luna Nueva trae buenos augurios en el ámbito económico, ya sea para emprender un nuevo negocio o realizar una inversión que despierte tu interés. Por la tarde, podrías mantener una conversación muy valiosa. Escucharás otras opiniones y descubrirás ideas que enriquecerán tu mirada.