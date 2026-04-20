Clima de hoy en San Antonio para este lunes 20 de abril

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este lunes 20 de abril. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1021.8 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:03 h y el crepúsculo será a las 20:04 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 91%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 68 grados Fahrenheit (18 y 20ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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