Houston: pronóstico del tiempo para este lunes 20 de abril

El clima en Houston, Texas, para este lunes 20 de abril vendrá con cielo prácticamente nublado. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 63 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:50 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 19:51 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Eso sí, también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. Concretamente, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que no es beneficioso para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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