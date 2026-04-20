Miami: el tiempo para hoy lunes 20 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 20 de abril indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 86% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y tendremos cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 17.4 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:46 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 77 grados Fahrenheit (22 y 25ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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