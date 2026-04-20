Niña de 10 años muere en Alabama: otro menor es acusado de asesinato

Una niña de 10 años fue encontrada muerta en el condado de Calhoun County, Alabama, en un caso que las autoridades califican como homicidio y que involucra a otro menor de edad.

La víctima, identificada como Katheryn Bigbee, fue localizada la noche del viernes luego de que agentes acudieran a un domicilio en Piedmont tras recibir un reporte por la desaparición de un menor, según el Departamento de Policía de Piedmont.

De acuerdo con el jefe de policía, Nathan Johnson, el operativo se activó poco antes de las 11:00 p.m., aunque no se ha precisado cuál de los menores fue inicialmente reportado como desaparecido.

Otro menor detenido por el crimen

Las autoridades informaron que, como resultado de las investigaciones preliminares, otro menor fue detenido y acusado de asesinato.

Sin embargo, la policía ha evitado divulgar detalles clave del caso, incluyendo el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo, la relación entre la víctima y el sospechoso, asì como las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

El carácter sensible del caso, al involucrar a menores de edad, ha limitado la información disponible al público.

Investigación en curso y causa de muerte desconocida

El forense del condado, Pat Brown, declaró a AL.com que aún no puede revelar la causa de muerte.

Las autoridades subrayaron que la investigación continúa activa y que trabajan para esclarecer lo ocurrido.

“Esta es una situación desgarradora para todos los involucrados y para toda nuestra comunidad”, expresó Johnson en un comunicado oficial.

La niña era estudiante de Piedmont Elementary School, institución que lamentó profundamente su fallecimiento.

En un mensaje público, la escuela destacó su personalidad “alegre” y su entusiasmo por la lectura, describiéndola como una presencia luminosa en el aula.

Familiares y miembros de la comunidad han expresado su dolor a través de redes sociales, recordando a la menor como una niña “dulce” y “llena de vida”.

Mensajes de condolencias se multiplicaron en línea, reflejando el impacto de la tragedia en esta localidad.

Uno de sus familiares señaló que la pérdida ha dejado a la familia “devastada”, mientras allegados reiteraron que aún existen más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido.

Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo