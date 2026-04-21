Comando armado amenazó a madres buscadoras de Jalisco cuando revisaban una propiedad

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunciaron haber sido amenazadas por sujetos armados mientras realizaban labores de búsqueda en una presunta casa de seguridad en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril, en una propiedad a la que acudieron tras recibir información anónima sobre posibles fosas clandestinas en el lugar. Al llegar, encontraron que el inmueble —que presuntamente ya había sido identificado por autoridades— estaba abierto, abandonado y sin resguardo oficial.

Mientras realizaban las labores de rastreo, al menos nueve hombres armados arribaron al sitio en motocicletas y vehículos, confrontando y amedrentando directamente a las integrantes del colectivo, lo que generó un ambiente de alto riesgo, según informaron medios como el diario La Jornada.

Las buscadoras solicitaron apoyo inmediato a las autoridades; sin embargo, denunciaron que la respuesta fue tardía. Según su testimonio, elementos de seguridad, incluida la Guardia Nacional, demoraron aproximadamente 40 minutos en llegar, tiempo en el que permanecieron expuestas y sin protección.

El colectivo señaló que durante ese lapso vivieron momentos de miedo e incertidumbre ante la presencia de los sujetos armados, y acusaron que este tipo de amenazas refleja la falta de condiciones de seguridad para quienes realizan la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

Además, exigieron a las autoridades garantizar acompañamiento permanente en sus jornadas, así como asegurar e investigar el inmueble donde ocurrieron los hechos, ya que presentaba indicios de haber sido utilizado por grupos del crimen organizado.

Las Madres Buscadoras subrayaron que su labor no debería implicar poner en riesgo su vida, y reiteraron su llamado a contar con protección efectiva para continuar con la localización de sus familiares desaparecidos.

En México, los colectivos de familiares de personas desaparecidas —integrados en su mayoría por mujeres— realizan labores de búsqueda ante la falta de resultados oficiales, enfrentándose frecuentemente a amenazas, violencia e incluso asesinatos.

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