Heroico acto en Michigan: empleado de gasolinera salva a adolescente secuestrada

Una joven de 16 años fue rescatada en Michigan tras ser secuestrada a punta de pistola la mañana del 13 de abril en Hamtramck mientras esperaba el autobús escolar. La rápida reacción de un empleado de una gasolinera y la intervención policial permitieron detener al sospechoso, quien enfrenta múltiples cargos graves.

De acuerdo con la fiscal del condado de Wayne, Kym Worthy, el sospechoso —Donald Fields, de 48 años— la obligó a subir a una camioneta tras amenazarla con un arma cuando la joven se dirigía a clases.

Otra estudiante que presenció el hecho alertó de inmediato a las autoridades mediante una llamada al 911.

Agresión y traslado a gasolinera

Las autoridades indicaron que el hombre habría agredido sexualmente a la menor dentro del vehículo antes de detenerse en una estación de servicio.

El caso dio un giro decisivo cuando el sospechoso entró al local acompañado de la víctima.

En el establecimiento, el empleado Abdulrahman Abohatem notó un comportamiento inusual. Según su testimonio, la joven movió los labios sin emitir sonido para pedir ayuda.

El trabajador reaccionó de inmediato: confrontó al sospechoso, lo expulsó del área y protegió a la menor hasta la llegada de la policía.

“Sentí que algo no estaba bien… y ella me dijo ‘ayuda’ sin voz”, declaró Abohatem a WXYZ-TV.

Detención del sospechoso

Agentes del departamento de policía local llegaron al lugar y arrestaron a Fields sin incidentes.

El acusado enfrenta múltiples cargos, entre ellos, secuestro, conducta sexual criminal en primer grado, agresión grave y delitos relacionados con armas de fuego.

También fue imputado por posesión ilegal de arma debido a antecedentes previos.

El sospechoso se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza.

La joven ya se encuentra a salvo con su familia, mientras las autoridades continúan el proceso judicial.

La fiscalía destacó la valentía de la víctima, subrayando que su rapidez mental fue clave para su rescate.

Sigue leyendo: