Turista es acusado de intentar matar a capitán de una embarcación durante tour en Hawaii

Un hombre identificado como Avery Nissen, de 21 años, fue arrestado tras presuntamente atacar con un cuchillo al capitán de una embarcación durante un tour de snorkel en Kailua-Kona, en Hawaii.

El incidente ocurrió el jueves en el Honokōhau Harbor, mientras se desarrollaba una excursión marítima de aproximadamente tres horas, según KHNL.

Capitán herido y traslado a hospital

La víctima, identificada como Stanley Lurbiecki, de 62 años, sufrió múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, manos y abdomen.

Tras el ataque, fue trasladado a un centro médico local, donde permanece en condición estable.

De acuerdo con autoridades, el capitán es un veterano en la industria marítima.

Según la policía, otros pasajeros a bordo lograron someter al sospechoso luego de que este iniciara el ataque con un cuchillo tipo filete.

El incidente tuvo lugar en un catamarán operado por Hawaii Nautical.

El propietario de la compañía, Mark Towill, destacó la reacción del equipo: “Estoy increíblemente agradecido de que nuestro personal esté a salvo y de cómo manejaron la situación”.

Investigación y cargos

Las autoridades del estado informaron que el sospechoso enfrenta múltiples cargos, entre ellos, intento de asesinato en segundo grado, asalto en primer grado y asalto en segundo grado.

Hasta el momento, no se ha determinado el motivo del ataque.

El sospechoso permanece bajo custodia con una fianza fijada en $1,57 millones de dólares y deberá comparecer ante un tribunal en los próximos días.

El caso ha generado sorpresa en el sector turístico local, donde este tipo de incidentes violentos son poco frecuentes.

La rápida intervención de los pasajeros y la tripulación evitó consecuencias mayores en un entorno habitualmente asociado al ocio y la recreación.

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