Buscan a dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida desaparecidos desde hace una semana

Las autoridades en Florida investigan la desaparición de dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida, quienes no han sido vistos desde el 16 de abril en el área de Tampa. Ambos casos han sido incluidos en bases de datos de personas desaparecidas a nivel estatal y nacional.

Los estudiantes desaparecidos han sido identificados como Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años.

De acuerdo con la Policía de la Universidad del Sur de Florida, Limon fue visto por última vez en su residencia en Tampa alrededor de las 9:00 a.m. del 16 de abril.

Bristy, por su parte, fue vista ese mismo día aproximadamente a las 10:00 a.m. dentro del campus universitario, en el edificio de Ciencias Naturales y Ambientales.

Relación entre los estudiantes y alerta inicial

Las autoridades confirmaron que ambos estudiantes son amigos y que su desaparición fue reportada por un conocido en común, quien no pudo contactarlos tras varios intentos.

La alerta fue emitida el 17 de abril, cuando se notificó a la policía universitaria alrededor de las 4:50 p.m.

Las autoridades universitarias y la oficina del alguacil del condado de Hillsborough mantienen una investigación conjunta para determinar el paradero de los estudiantes.

Ambos han sido ingresados en bases de datos estatales y nacionales de personas desaparecidas.

Limon cursa estudios en geografía, ciencias ambientales y políticas, mientras que Bristy se especializa en ingeniería química.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda ayudar a localizar a los estudiantes.

Se insta a cualquier persona con datos relevantes a comunicarse con la Policía de la USF al 813-974-2628.

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