Dos heridos tras potente explosión en planta química cerca de Chicago

Una explosión en una planta química en Illinois provocó un incendio de magnesio, dejó dos empleados heridos y activó un amplio operativo de materiales peligrosos. Las autoridades investigan una posible falla de equipos como causa del incidente.

El incidente ocurrió la mañana del martes poco antes de las 8:00 a.m. en una instalación de Coogee Chemical, ubicada en Ottawa, una localidad situada al suroeste de Chicago, de acuerdo con un comunicado de prensa del departamento de bomberos.

Posible falla técnica y fuego de magnesio

Las primeras investigaciones apuntan a una falla en equipos durante un proceso de transferencia de magnesio hacia un contenedor de almacenamiento.

De acuerdo con el departamento de bomberos local, un mal funcionamiento en sensores de oxígeno habría permitido un aumento en los niveles de este gas, lo que generó una reacción con el magnesio y provocó la explosión.

El incendio resultante fue de alta peligrosidad, ya que el magnesio no puede extinguirse con agua, debido a que esta intensifica la reacción.

Los dos trabajadores lesionados fueron trasladados a un hospital cercano.

Uno de ellos fue rescatado dentro de la estructura por equipos de emergencia, mientras que el segundo logró evacuar por sus propios medios hacia un edificio adyacente.

Las autoridades no han precisado la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, se confirmó que todo el personal de la planta fue localizado y puesto a salvo.

Control del incendio y medidas de seguridad

El fuego fue controlado aproximadamente 15 minutos después de iniciado, mediante el uso de agentes químicos secos especializados.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron un confinamiento temporal para trabajadores en áreas cercanas y cerraron una vía adyacente.

Equipos de materiales peligrosos participaron en labores de descontaminación tanto en el lugar como en el centro de salud que recibió a los heridos.

Las operaciones en la planta han sido suspendidas mientras se desarrollan las investigaciones.

La Illinois Occupational Safety and Health Administration participa en la evaluación del incidente para determinar responsabilidades y prevenir futuros eventos.

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