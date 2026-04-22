Pronóstico del tiempo en Austin para este miércoles 22 de abril

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1016.9 hPa, una medición que irá constante a lo largo del día. El Sol saldrá a las 06:57 h y el atardecer será a las 20:03 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se prevén más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 86 grados Fahrenheit (21 y 30ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

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