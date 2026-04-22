San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de abril

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este miércoles 22 de abril. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1014.8 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:01 h y el atardecer será a las 20:05 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 84 grados Fahrenheit (22 y 29ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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