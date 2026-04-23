La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dio a conocer que las fotoperiodistas Susan Walsh y Melissa Young, serán galardonadas con el premio Dunnigan-Payne.

Para recibir este reconocimiento, la asociación informó que realizará una ceremonia de entrega para ambas periodistas recibirán durante la reunión de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de 2026.

“Los premios a la trayectoria profesional de la WHCA llevan el nombre de Alice Dunnigan y Ethel Payne, quienes demostraron al mundo lo que sucede cuando uno se niega a ser relegado a un segundo plano para seguir siendo testigo en nombre del pueblo estadounidense. Las ganadoras de este año, Melissa Young y Susan Walsh, dedicaron sus carreras precisamente a eso. Su trabajo ha establecido un referente de excelencia, dedicación e integridad en la documentación de la presidencia”, declaró Weijia Jiang, presidenta de la asociación.

Susan Walsh cuenta con una trayectoria de 37 años en el fotoperiodismo, casi 34 de ellos en Associated Press, mientras que Melissa Young es fotógrafa de noticias televisivas y abarcó más de cuatro décadas, incluyendo 44 años en ABC News.

Ambas fotoperiodistas son pioneras en la industria y contribuyeron a forjar un cuerpo de prensa más inclusivo y dinámico, ganándose el profundo respeto de generaciones de periodistas.

El Premio Dunnigan-Payne se creó en 2022 para honrar las contribuciones de las primeras mujeres afroamericanas del cuerpo de prensa de la Casa Blanca, Alice Dunnigan y Ethel Payne, quienes demostraron perseverancia, resiliencia y un periodismo riguroso.