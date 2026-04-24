Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Mira, deja de hacer cambios nada más porque te ganó la calentura del momento, porque luego andas queriendo arreglar tu vida en dos días y terminas desacomodando hasta lo que sí estaba funcionando. Si no es para mejorar de verdad, ni le muevas, porque puedes perder cosas valiosas que ya tienes bien ganadas. Estos días traen oportunidades buenas, pero también decisiones que van a definir si avanzas o te estancas, así que aprende a decir “sí” cuando te conviene y “no” cuando sabes que te va a meter en broncas. No todo lo que brilla es oro, y tú ya deberías saber eso a estas alturas.
Se te marcan amores de una noche, de esos que llegan sin avisar, te mueven el tapete y luego desaparecen como si nada. Aquí el punto no es si te metes o no, sino que no te claves de más, porque tú eres de los que se emocionan rápido y luego terminan sintiendo más de la cuenta. También se ve fuerte una oportunidad de negocio, sobre todo algo relacionado con comida o ropa, y si lo sabes trabajar bien, te puede dejar buena lana. Pero eso sí, deja la flojera y el miedo, porque las oportunidades no regresan dos veces.
Bájale dos rayitas a tu intensidad, porque cuando te obsesionas con alguien o con una situación, terminas ahuyentando hasta a quien sí valía la pena. No todo es control ni todo tiene que salir como tú quieres. Aprende a soltar y verás cómo todo fluye mejor. En estos días la familia será tu refugio, y aunque a veces te hagas el fuerte o el independiente, la verdad es que ahí está tu estabilidad. Acércate, apapáchalos, porque también ellos necesitan de ti más de lo que imaginas.
Te va a caer el veinte de algo que traías dudando desde hace tiempo, y no te va a gustar nada. Se le cae la máscara a una persona que tú tenías en un pedestal, y la decepción será tan fuerte que preferirás alejarte sin hacer tanto ruido. Y haces bien, porque hay gente que no merece ni tus palabras ni tu tiempo. No te enganches, solo aléjate y sigue avanzando.
Hay amistades que te ven con otros ojos, pero tú andas tan desconfiado que ni cuenta te das. Y sí, no estás mal por protegerte, pero tampoco cierres tanto el corazón porque podrías dejar pasar algo bonito por estar pensando que todos son iguales. Nuevos proyectos vienen en camino, y con ellos planes de un viaje que te va a cambiar el chip, te va a abrir los ojos y te va a ayudar a reencontrarte contigo mismo. Incluso hay una persona nueva que apenas estás conociendo que podría acompañarte y volverse importante en tu vida.
Eso sí, hay alguien que va a aparecer, de tez morena clara, que podría meterte en problemas con tu familia. No es que sea mala persona, pero la energía no encaja con lo que tú necesitas ahorita. Aprende a poner límites y a no meter a cualquiera en tu vida, porque no todos llegan para quedarse ni para sumarte.
Color del día: Dorado
Números de la suerte: 3, 11 y 27
VIRGO
Deja de estar dando explicaciones a todo mundo como si le debieras algo a la vida o a la gente. El que quiera entender, que entienda, y el que no, pues que se quede con la duda. Tú enfócate en lo tuyo y ya. Eso sí, cuida mucho tu salud, sobre todo las vías respiratorias, porque andas muy vulnerable y cualquier descuido te puede tumbar unos días. No te hagas el fuerte, mejor prevenido que lamentando.
En el trabajo vienen movimientos importantes, cambios que al inicio te van a sacar de tu zona de confort, pero que a la larga te van a convenir bastante. También se abre la puerta a una relación si estás soltero o soltera, pero aquí el detalle es que no vayas a arrastrar tus inseguridades del pasado, porque eso sí puede echarlo a perder todo antes de empezar. Date la oportunidad, pero con los pies bien puestos en la tierra.
El dinero empieza a moverse de manera favorable, oportunidades de negocio o ingresos extras que te van a ayudar a respirar un poco más tranquilo. Pero no te emociones de más ni gastes antes de tenerlo en la mano, porque luego te gana la emoción y terminas en ceros. Aprende a administrarte mejor, porque no es lo que ganas, es cómo lo manejas.
Deja que la vida fluya, no quieras controlar todo, porque eso solo te estresa y te quita energía. Y eso de la venganza, mejor ni lo pienses, porque no te va a dejar nada bueno. El karma solito se encarga, tú enfócate en crecer y en estar bien contigo mismo. Se viene un viaje que te va a ayudar a cambiar la manera en la que ves muchas cosas, te va a abrir los ojos y te va a hacer valorar más lo que tienes.
Hay una decisión laboral importante que tendrás que tomar, y sé que te va a dar miedo, pero no te hagas chiquito. Agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte el corazón, porque cuando haces las cosas desde ahí, difícilmente te equivocas. Tus metas son tuyas, no de los demás, así que deja de buscar aprobación y empieza a actuar.
Cuida mucho tu carácter, porque traes cambios de humor bien marcados y podrías desquitarte con quien no tiene la culpa, sobre todo si tienes pareja. No todo el mundo tiene que aguantar tus arranques, así que bájale tantito y aprende a canalizar mejor lo que sientes.
Y algo bien importante: abre bien los ojos con la gente que te rodea. Hay personas falsas, de esas que te sonríen de frente y te tiran por la espalda. No te confíes tanto ni cuentes tus planes, porque hay quien quisiera estar en tu lugar y no de buena manera. Pon límites, marca distancia y quédate solo con quien de verdad suma en tu vida.
Color del día: Verde
Números de la suerte: 5, 14 y 22
LIBRA
Aguas con ese carácter que traes últimamente, porque no estás para saberlo pero sí para entenderlo: tus cambios de humor no solo te afectan a ti, también le pegan duro al ambiente donde te mueves, ya sea en la casa o en el trabajo. Y si no le bajas dos rayitas, podrías echar a perder cosas importantes por berrinches o impulsos que ni al caso. No todo amerita reacción, aprende a elegir tus batallas, porque luego te desgastas en pleitos que ni valen la pena y terminas quedando como el villano de la historia.
Estos días vienen cargados de reflexión, de esas que te hacen voltear para atrás y darte cuenta de todo lo que has aguantado, lo que has permitido y también lo que ya no estás dispuesto a repetir. Es momento de soltar lo que ya dolió demasiado, porque mientras sigas cargando ese costal, no vas a poder avanzar como quieres. No es debilidad dejar ir, es inteligencia emocional, aunque te cueste aceptarlo.
En lo laboral se ven movimientos interesantes, incluso oportunidades de crecimiento o cambio de puesto. Pero aquí viene el detalle: no te emociones con lo primero que te ofrezcan. Analiza bien, porque podrías dejar algo seguro por algo que promete mucho y cumple poco. Usa la cabeza fría, no el impulso, porque de eso dependerá tu estabilidad en los próximos meses.
En la familia se aproxima una noticia que va a traer alegría, puede ser un embarazo o nacimiento, algo que va a mover emociones y unirlos más. Eso también te hará replantearte muchas cosas sobre tu propio camino y lo que quieres construir. Vienen decisiones fuertes, de esas que no tienen marcha atrás, y aunque te dé miedo, sabes que son necesarias para crecer.
Deja de cargar rencores que ni te dejan dormir en paz. Aprende a perdonar, no por los demás, sino por ti. Lo que no sanas, lo repites, y tú ya no estás para vivir lo mismo una y otra vez. Suelta y deja que la vida se encargue de poner todo en su lugar.
Si tienes pareja, bájale a los dramas innecesarios. No traigas problemas del pasado al presente, porque eso solo crea conflictos donde no los hay. No todo tiene que ser pelea ni reclamo, también se vale disfrutar sin estar buscando qué salió mal. Y si no tienes pareja, primero ordénate tú antes de querer compartir tu vida con alguien más.
Te desespera mucho la gente que no actúa o que va más lenta que tú, pero no todos tienen tu ritmo ni tu forma de ver la vida. No te metas en problemas ajenos ni quieras resolverle la vida a otros. Cada quien carga su cruz, y tú ya tienes suficiente con la tuya.
Este es un momento clave para empezar desde cero, pero en serio, no a medias. Demuéstrate a ti mismo de lo que eres capaz cuando te enfocas, cuando dejas de dudar y cuando te decides a avanzar sin miedo. Lo mejor está por venir, pero depende de ti no sabotearlo.
Color del día: Azul
Números de la suerte: 6, 13 y 28
ESCORPIÓN
Ya bájale a la intensidad y deja de tomarte todo tan personal, porque no todo gira alrededor de lo que tú sientes o piensas. A veces te clavas de más en situaciones que ni te aportan y terminas drenado emocionalmente. Aprende a vivir la vida más ligera, sin cargar problemas que ni son tuyos y, sobre todo, aléjate de quien solo te ofrece mentiras, engaños y puro desgaste. Ya estás grande para seguir cayendo en lo mismo.
Cuidado con golpes o caídas, porque andas medio distraído y eso te puede pasar factura. No es momento de andar en las nubes, necesitas estar más presente en lo que haces. También ten cuidado con querer manipular a los demás, porque esa jugada se te puede regresar y dejarte peor parado. No todos son tan manejables como crees.
En el amor, los encuentros pasajeros van a estar muy presentes, de esos que prenden la chispa pero no dejan nada sólido. Si te metes, hazlo con los pies en la tierra y sin expectativas, porque luego te ilusionas y terminas sintiendo más de lo que deberías. También se ve la posibilidad de reconciliarte con alguien con quien ya no hablabas, y eso te va a mover emociones que creías superadas.
Es momento de cambiar tu manera de ver la vida, porque sigues postergando proyectos que sabes que podrían darte grandes resultados. No es falta de capacidad, es falta de disciplina. Deja de poner pretextos y ponte a trabajar en eso que tanto dices querer, porque los sueños no se cumplen solos, hay que chingarle.
Aguas con traiciones, sobre todo en el trabajo o con amistades cercanas. Hay alguien que no está siendo del todo sincero contigo, y tarde o temprano lo vas a descubrir. No te confíes tanto ni cuentes tus planes, porque no todos quieren verte bien. A veces quieres salir corriendo y desaparecer, pero eso no soluciona nada. Enfrenta lo que tengas que enfrentar, porque ahí está el crecimiento.
No aparentes ser alguien que no eres solo por encajar o por quedar bien. Tú sabes lo que vales, no necesitas validación de nadie. Enfócate en lo que quieres y mentalízate, porque cuando tienes claro tu camino, todo empieza a acomodarse. Pero eso sí, no bajes la guardia, porque lo bueno también se puede perder si no lo cuidas.
Si tienes pareja, los celos podrían hacerse presentes, pero también habrá una situación que los va a unir más, puede ser algo fuerte como un tema de salud en la familia o incluso un embarazo. Eso los hará ver que juntos son más fuertes de lo que pensaban.
No le tengas miedo a los cambios, porque vienen cosas muy buenas acompañadas de una persona especial que ya llegó o está por llegar a tu vida. Esa conexión no será casualidad, pero dependerá de ti no echarlo a perder con tus inseguridades o tu necesidad de controlarlo todo.
Color del día: Negro
Números de la suerte: 2, 9 y 31
PISCIS
Tú sabes perfectamente que tienes todo para estar bien, pero a veces te haces bolas tú solo pensando que la vida te debe algo o que no te han dado lo que mereces. A ver, bájale a ese drama bonito que te cargas y empieza a ver lo que sí tienes, porque cuando cambias la manera de ver las cosas, cambia todo. Si te sientes perdido o con dudas, no te claves en el problema, mejor conéctate contigo, con tu fe, con eso que te da paz, porque ahí están muchas de las respuestas que andas buscando como loco.
Eso sí, deja de permitir que te manipulen como si fueras títere de nadie. Ya estás en edad de tomar decisiones por ti mismo, así que ponte firme y que no te tiemble la mano para decir “esto sí” y “esto no”. Hay un tema con una persona que te traicionó y sí, te dejó marcado, pero también se ve una segunda oportunidad. Aquí la pregunta no es si esa persona cambia, sino si tú ya aprendiste la lección. No regreses por costumbre, regresa solo si de verdad hay cambios.
Si tienes pareja, ponte abusado porque andas jugando con fuego. Eso de andar coqueteando o “prendiendo el boiler” con alguien más puede terminar mal, y luego no andes llorando cuando las cosas se salgan de control. Si quieres algo serio, compórtate como tal, y si no, mejor sé claro desde el principio. No mezcles sentimientos con calenturas porque luego ni tú te entiendes.
Hay una amistad que trae sentimientos encontrados contigo, un día te busca, otro día te ignora, y eso te trae sacado de onda. No te desgastes tratando de entender a quien ni sabe lo que quiere. El interés se nota, pero también la confusión, así que no te claves donde no hay claridad. Por otro lado, una expareja anda muy presente en tu energía, tanto que podrías soñarla. Eso no significa que debas volver, solo que hay cosas que tu mente aún está acomodando.
Aguas con golpes, caídas y sobre todo con accidentes, en especial relacionados con vehículos en tonos rojos o negros. No es para que vivas con miedo, pero sí para que andes más atento y no te confíes. La distracción puede salir cara.
Ya es momento de cortar de raíz con personas del pasado que solo te han traído dolor. No más medias tintas ni excusas. Si de verdad quieres ser feliz, tienes que aprender a cerrar ciclos como se debe, aunque duela. También se marcan amores de una noche o situaciones donde podrías cruzar la línea con una amistad o vecino. Piénsalo bien antes de actuar, porque después vienen las consecuencias.
En el trabajo, ponte las pilas pero en serio. Saca ese carácter que tienes guardado y defiende tu lugar, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Hay oportunidades grandes, pero también competencia, así que no te duermas.
Color del día: Morado
Números de la suerte: 7, 15 y 30
ACUARIO
No te me caigas ahora que más necesitas estar firme. Tú eres más fuerte de lo que crees, pero a veces te gana la flojera emocional o el miedo a fallar y ahí es donde te saboteas solito. Ya deja de pensar tanto y empieza a actuar, porque eso que tanto deseas no va a llegar si te quedas esperando a que la vida haga todo por ti.
Se vienen cambios de última hora, de esos que no avisan, pero la mayoría van a ser para bien. Aunque al inicio te saquen de onda, después vas a agradecer que pasaron. En el trabajo se abren puertas importantes, oportunidades de crecimiento que no debes dejar pasar por inseguridad. Confía en lo que sabes hacer y en lo que has aprendido, porque no estás empezando de cero, ya traes camino recorrido.
No descuides tu parte emocional, porque a veces te haces el fuerte y terminas guardándote todo hasta que explotas. No todo el mundo merece saber lo que sientes, eso es cierto, pero tampoco se vale que te lo tragues todo. Aprende a sacar lo que te pesa con las personas correctas.
No permitas que nadie te haga sentir menos, porque tú sabes lo que vales. El problema es que a veces tú mismo dudas y ahí es donde los demás se aprovechan. Ponte en tu lugar y no dejes que nadie cruce límites que no debería. Cierra ciclos que ya no te llevan a ningún lado, deja de insistir donde ya no hay nada que rescatar.
Se viene un ciclo bastante bueno, con noticias de personas importantes para ti que te van a dar alegría o te van a mover emociones bonitas. También hay riesgo de accidentes, sobre todo en el trabajo o en la calle, así que mantente atento y no andes a las carreras.
Los chismes van a estar a la orden del día, pero tú ya deberías saber de quién vienen. No te enganches ni les des importancia, porque lo único que buscan es sacarte de tu centro. Toma las cosas de quien vienen y sigue en lo tuyo.
Se abren puertas a nuevas amistades, pero no todo el que llega viene con buenas intenciones. Hay gente que se acerca solo para sacar información o beneficio, así que no cuentes todo ni confíes tan rápido. Aprende a observar antes de abrir la puerta de tu vida.
Te vas a enterar de algo relacionado con un familiar que te va a decepcionar bastante. Eso te hará ver que no todos los lazos de sangre son garantía de lealtad. No te compliques, aléjate y enfócate en quienes sí están para ti.
Haz una limpia en tu vida, pero de verdad. Saca a toda esa gente que solo te da dolores de cabeza y quédate con lo que te suma. Porque mientras sigas cargando con lo que no sirve, no vas a tener espacio para lo bueno que está por llegar.
Color del día: Turquesa
Números de la suerte: 4, 18 y 26
CAPRICORNIO
A ver, pon atención porque estos días no son para andar improvisando ni tomando decisiones a lo loco. Se vienen cambios de planes de última hora que te van a sacar de tu zona cómoda, y aunque al inicio te incomoden, también te van a enseñar que no todo tiene que salir como tú quieres para que funcione. Aquí el detalle es cómo reaccionas: si te enojas, pierdes; si te adaptas, ganas. Así de simple.
Te vas a enterar que una amistad anda hablando de ti, y no precisamente cosas bonitas. Pero en vez de engancharte o hacer un drama, mejor observa y analiza quién sí está contigo y quién solo está de adorno. A veces la vida te quita gente para hacerte un favor, no para perjudicarte. No te rebajes al mismo nivel, solo aléjate y deja que solitos se evidencien.
En la familia se marca una preocupación por la salud de alguien cercano, pero no te adelantes a lo peor. Sí habrá momentos de tensión, pero también señales de mejora, así que mantén la calma y apoya en lo que puedas. No todo está en tus manos, pero tu presencia sí hace diferencia.
Cuida mucho tu cuerpo, sobre todo pies, rodillas y articulaciones. Andas medio distraído y eso te puede provocar una caída o lesión que te detenga más de lo que quisieras. Y ya que estamos en eso, bájale al azúcar, grasa y harina, porque si sigues así, luego andas batallando con el peso y sintiéndote pesado hasta para subir una escalera. No es regaño, es aviso.
En el amor se vienen movimientos importantes. Aparecen personas que te van a mover el tapete y que, aunque no lo creas, te van a ayudar a madurar. No todo es romance bonito, también hay lecciones, y tú necesitas varias para dejar de repetir patrones. Hay nuevas oportunidades en el amor, pero si no sabes elegir, vas a terminar en lo mismo de siempre.
Te desespera no ver resultados rápidos, pero entiéndelo: lo bueno tarda. Si no luchas por lo que quieres, nadie lo va a hacer por ti. Deja de quejarte y ponte a trabajar en tus metas, porque ahí está la clave de todo. Se viene un viaje que te va a caer como anillo al dedo, te va a ayudar a despejarte y a ver las cosas desde otra perspectiva. Además, llegan nuevas amistades, pero no te aceleres en confiar, ve con calma.
Controla tu carácter, porque a veces te enojas por tonterías y terminas afectando a quienes no tienen culpa. Escucha a tu familia, no siempre tienen la razón, pero muchas veces sí ven cosas que tú no quieres aceptar. Y en pareja, deja de querer manipular o controlar todo, porque eso tarde o temprano se revierte y te deja peor.
Tú eres fuerte, sí, pero no invencible. Afronta lo que venga con la cara en alto, sin miedo, pero también con inteligencia. No todo se resuelve con carácter, a veces se necesita paciencia.
Color del día: Gris
Números de la suerte: 8, 16 y 24
SAGITARIO
Ya deja de desesperarte como si todo tuviera que salir a la primera. No eres microondas para que en dos minutos tengas resultados. Lo que vale la pena cuesta, y si no estás dispuesto a trabajar por ello, entonces no te quejes de lo que no llega. Ponte las pilas porque lo que tanto deseas está más cerca de lo que crees, pero necesitas constancia, no arranques emocionales.
Se marca el cierre de una relación o el distanciamiento con alguien importante. Y aunque te duela o te saque de onda, también abre la puerta a conocer a alguien más, probablemente en el trabajo o entre amistades. Aquí el detalle es que no cargues con lo viejo, porque si no sueltas, no entra nada nuevo.
Aguas con tu boca, porque traes el hocico bien suelto y podrías meterte en problemas por hablar de más o decir cosas sin pensar. No todo se dice, no todo se comenta, y mucho menos cuando nadie te pidió tu opinión. Aprende a filtrar lo que dices, porque una palabra mal puesta puede arruinar relaciones.
Habrá momentos en que sientas que no avanzas, pero no confundas pausa con fracaso. Todo lleva su tiempo, y si eres constante, los resultados van a llegar. Eso sí, deja la flojera y las excusas, porque esas no te llevan a ningún lado.
Se ve una pérdida o distanciamiento con una amistad por malos entendidos. Antes de reaccionar, aclara las cosas, porque muchas veces haces tormenta en un vaso de agua. También un familiar lejano comenzará a acercarse más, lo que podría cambiar dinámicas dentro de la familia.
Se viene una fiesta o reunión donde te la vas a pasar bien, pero también podrías recibir una noticia importante que te hará pensar mucho. Cambios se aproximan en varios aspectos de tu vida, y dependerá de ti si los aprovechas o los dejas pasar.
Mucho cuidado con las tentaciones, porque podrías caer en situaciones que después te pesen. No todo lo que se antoja conviene, y tú lo sabes perfectamente. Piensa antes de actuar, porque las consecuencias no siempre son fáciles de manejar.
Y algo que ya te deberían haber tatuado en la frente: deja de valorar más a quien te trata mal que a quien sí está para ti. Tienes esa mala costumbre de engancharte con lo complicado y despreciar lo que es estable. Así no se puede. Aprende a reconocer lo que vale la pena antes de que lo pierdas.
Una amistad cercana podría estar pasando por una ruptura y necesitará de tu apoyo. Ahí es donde demuestras qué tan leal eres, no solo en las buenas, sino también cuando toca sostener.
Color del día: Naranja
Números de la suerte: 1, 10 y 19
ARIES
Aguas con esas caricias que se sienten bonitas pero vienen cargadas de puro interés. No todo el que se acerca lo hace porque te quiere bien, hay quien solo busca sacar provecho de tu corazón noble. Y tú, que eres intenso y te entregas rápido, puedes caer fácilmente si no te pones trucha. Si ya tienes pareja, no andes dando entrada a jueguitos innecesarios, porque luego te quejas cuando te la aplican igual o peor. Aquí no es de “yo no fui”, aquí es de hacerse responsable de lo que provocas.
Se marcan amores de una noche, de esos que llegan con todo y te mueven hasta las ganas de dormir, pero ojo, porque también hay una persona del pasado que regresa y no precisamente de visita. Puede que quiera quedarse o al menos moverte otra vez el tapete. Tú decides si vuelves a abrir esa puerta o si ya aprendiste lo suficiente para no repetir la historia. No todo lo que regresa es porque conviene, a veces solo es prueba para ver si ya evolucionaste.
Traes cargando rencores que ya ni sentido tienen, y mientras sigas ahí atorado, no vas a avanzar. Suelta, porque lo que no dejas ir te sigue pesando. La vida te va a poner en situaciones donde vas a entender qué sí vale la pena y qué solo te quita paz. No todo se trata de ganar discusiones, a veces se trata de saber cuándo retirarte con dignidad.
Se viene una noticia inesperada que podría marcar el final de una relación o el cierre de un ciclo importante. No lo veas como pérdida, míralo como liberación. Hay cosas que tienen fecha de caducidad, y aunque duela, también aliviana. Deja de sobrepensar tanto antes de dormir, porque tu cabeza parece película de suspenso en las noches. Vive el presente, lo que tenga que llegar llegará a su tiempo.
Se ven movimientos importantes: viaje, cambio de carro o hasta cambio de casa. Y la verdad, ya te hacía falta un giro así para renovarte. No tengas miedo de darte gustos, para eso trabajas, pero tampoco te vayas al extremo de gastar por impulso. Equilibrio, Aries, equilibrio.
Te van a llegar explicaciones medio chafas de personas que quieren justificar sus errores. Tú no eres tonto, sabes perfectamente cuando alguien te miente, y esta vez no te vas a quedar callado. Vas a poner las cartas sobre la mesa y a quien no le guste, ni modo. Ya no estás para tragarte cuentos.
Cuida tu salud, porque andas durmiendo mal y eso te está pasando factura. Tu cuerpo también necesita atención, no solo tus emociones. Y si estás soltero, entiende algo: ahorita tu prioridad no es el amor, es tu crecimiento. Lo sentimental puede esperar, pero las oportunidades no.
Se viene una noticia relacionada con dinero que te va a poner de buenas, pero también te va a exigir responsabilidad. No todo es gastarlo, también es saberlo multiplicar.
Color del día: Rojo
Números de la suerte: 9, 17 y 25
TAURO
Tu carácter no es cualquier cosa, eso ya lo sabes. Eres firme, directo y cuando algo no te gusta lo dices sin rodeos, pero también esa misma fuerza es la que a veces te mete en problemas. No todos están preparados para alguien como tú, y eso no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No tienes que demostrarle nada a nadie, pero tampoco se trata de ir por la vida peleando batallas innecesarias.
Deja de fingir sentimientos que no tienes, porque eso solo complica todo. No prometas lo que no puedes cumplir ni exijas lo que tú no das. El equilibrio empieza contigo, y mientras no seas claro con lo que quieres, vas a seguir enredándote en relaciones que no van a ningún lado.
Tienes un potencial enorme para lograr lo que te propongas, pero a veces te gana la comodidad o el miedo al cambio. Es momento de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz, no por los demás, sino por ti. Hay gente que dudó de ti, sí, pero el verdadero reto es que tú no dudes de ti mismo.
Cuida lo que comes, porque se marcan problemas estomacales o dolores musculares por andar comiendo donde no debes. No todo lo que se ve bueno lo es, y luego andas pagando las consecuencias. Dale tantita prioridad a tu salud, porque sin eso no hay nada.
Se vienen cambios importantes que te van a hacer madurar a la fuerza. Vas a abrir los ojos y darte cuenta de quién sí está contigo y quién solo estaba por conveniencia. Y sí, te va a doler soltar a ciertas personas, incluso amistades muy queridas, pero también te va a liberar de cargas que ya no te correspondían.
Podrías sentir ganas de buscar a alguien del pasado, no tanto por amor, sino por costumbre o por no querer estar solo. La soledad ha sido tu talón de Aquiles, pero también te ha enseñado mucho en los últimos meses. Ya no eres el mismo de antes, y eso se nota en la manera en la que manejas las críticas. Hoy en día, lo que digan de ti ya no te quita el sueño, y eso es crecimiento.
En lo económico, ponte las pilas. No puedes seguir dejando que el dinero se te vaya como agua entre los dedos. Si quieres avanzar, tienes que tomar el control, organizarte y dejar de gastar en cosas innecesarias. Hay oportunidades para crecer, pero requieren disciplina. Este es un momento clave para redefinir quién eres y hacia dónde vas. No te estanques en lo cómodo, porque ahí no pasa nada. Atrévete a hacer cambios, pero que sean por ti, no por complacer a otros.
Color del día: Café
Números de la suerte: 2, 12 y 21
GÉMINIS
A ver, ese amor del pasado que regresa no lo hace porque ya cambió mágicamente, regresa porque sabe que contigo todavía tiene entrada… pero aquí viene lo bueno: esta vez ya no te agarra en curva. Ya aprendiste, ya te dolió, y ahora sí sabrás ponerle un alto sin tanto show. No necesitas volver a tropezarte para confirmar lo que ya sabes. No es orgullo, es amor propio, y de ese ya te hacía falta bastante. Te has vuelto más frío, más reservado, y aunque tú digas que no, sí te endureciste. Pero no fue gratis, fue a base de decepciones, de gente que te prometió mucho y no cumplió nada. El detalle aquí es que no confundas protección con cerrarte por completo, porque luego ni el que sí vale la pena puede entrar. Aprende a equilibrar: ni tan abierto que te usen, ni tan cerrado que nadie llegue.
Aguas con la gente que te rodea, porque no todos traen buenas intenciones. Se marcan cambios de actitud en personas cercanas, y detrás de eso puede haber chismes o comentarios con doble filo. No cuentes tus planes, no abras de más tu vida, porque hay quien anda esperando el momento para ponerte el pie. Observa más y confía menos. Si estás soltero, no te hagas tonto pensando que ya estás listo para una relación seria, porque traes pendientes emocionales que no has cerrado. Mientras no arregles lo que vienes cargando, vas a seguir repitiendo historias. Y sí, la soltería no es castigo, es etapa. Es momento de conocerte, de disfrutarte, de darte gusto sin necesidad de rendirle cuentas a nadie… pero tampoco se trata de andar dejando corazones tirados por donde pasas.
Se ve un embarazo en una amistad cercana que te va a llenar de alegría, y también la llegada de un dinerito extra que no esperabas. No lo malgastes, porque así como llega, se va. Aprende a administrarte, que no todo es gastarlo en lo primero que se te antoja. Controla tu lengua, porque cuando te enojas o te desesperas dices cosas que hieren más de lo que imaginas. No todo mundo tiene tu piel gruesa, así que mide tus palabras, sobre todo con quien sí te quiere. A veces no es lo que dices, sino cómo lo dices.
Traes el sueño bien alterado, duermes mal o no descansas como deberías, y eso te está afectando más de lo que crees. Dolores musculares, ansiedad o cansancio acumulado podrían aparecer si no te pones atención. Tu cuerpo también habla, y últimamente lo has estado ignorando. En el amor, andarás medio confundido por una persona que llegó a moverte cosas que ya creías apagadas. Pero no te claves de más. Disfruta el momento, vive lo que tengas que vivir, pero sin querer forzar algo que aún no está claro. Lo que tenga que quedarse, se va a quedar sin que lo amarres.
Color del día: Amarillo
Números de la suerte: 5, 19 y 23
CÁNCER
Se te vienen cambios importantes, de esos que no puedes seguir postergando porque ya no hay para dónde hacerte. Hay situaciones en tu vida que ya perdieron sentido y que solo estás manteniendo por costumbre o miedo a soltar. Pero la vida es clara: o te mueves tú, o te mueven. Así que mejor hazlo por decisión propia antes de que te obliguen. En el amor traes una confusión que ni tú entiendes. Si tienes pareja, andas distante, como si algo ya no encajara igual que antes. Y si no haces algo al respecto, esa distancia se va a hacer más grande. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de hablar claro y ver si todavía hay algo que rescatar o si ya es momento de cerrar ese ciclo.
Viene una salida de la ciudad, incluso la posibilidad de cambiar de residencia. Esto no solo será un cambio físico, también emocional. Te va a ayudar a ver las cosas desde otro ángulo, a soltar lo que ya no sirve y a abrirte a nuevas experiencias. También se marca una noticia laboral inesperada que podría mover tu estabilidad, pero para bien si sabes aprovecharla. Una nueva amistad llegará a tu vida y te va a enseñar más de lo que imaginas. No es casualidad, viene a abrirte los ojos en muchos aspectos, incluso podrías empezar a sentir algo más. Pero no te aceleres, deja que las cosas fluyan sin presión.
Te enterarás del rompimiento de una amistad cercana y esa persona buscará tu apoyo. Ahí es donde entra tu lado protector, pero tampoco cargues problemas que no son tuyos. Apoya, sí, pero sin descuidarte tú. Un chisme sobre alguien del pasado llegará a tus oídos, pero ya no debería afectarte. Eso ya fue, ya pasó, y no tiene por qué seguir moviéndote el piso. Aprende a cerrar ciclos de verdad, no a medias.
Tu problema es que esperas demasiado de los demás, y cuando no cumplen tus expectativas, te decepcionas. Baja esas expectativas y empieza a ver a la gente como es, no como te gustaría que fuera. Te vas a ahorrar muchos corajes. Se vienen días llenos de amor y cambios positivos, pero necesitas dejar de permitir manipulaciones. No todos tienen derecho a decidir por ti ni a opinar sobre tu vida. Marca límites y hazlos respetar.
En lo económico se ven mejoras, dinero que llega y oportunidades de crecimiento. Incluso podría aparecer alguien de lejos con quien podrías entablar algo más serio si estás soltero. Pero no te emociones antes de tiempo, ve paso a paso. Aguas con caídas o golpes, porque andas medio distraído. No es para asustarte, pero sí para que pongas atención y no te confíes.
Color del día: Blanco
Números de la suerte: 7, 18 y 29