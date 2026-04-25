Horóscopo de hoy para Acuario del 25 abril de 2026

El eje estará en el intercambio y en el valor de compartir con alguien especial. Las conversaciones reavivan el interés y encenderán la chispa del encuentro. Si estás soltero, podrías cruzarte con alguien de personalidad fuerte que despierte tu curiosidad y deje una impresión difícil de olvidar.

Horóscopo de amor para Acuario Las decisiones importantes que tienes que tomar son particularmente difíciles, ya que tienes sentimientos, pero las razones de tu cabeza son más prominentes. Considera tu situación actual con calma antes de tomar decisiones apresuradas. Tal vez necesitas bajar tu perfil y mantenerlo así si quieres evitar una crisis.

Horóscopo de dinero para Acuario Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.