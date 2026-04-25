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Horóscopo de hoy para Acuario del 25 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

El eje estará en el intercambio y en el valor de compartir con alguien especial. Las conversaciones reavivan el interés y encenderán la chispa del encuentro. Si estás soltero, podrías cruzarte con alguien de personalidad fuerte que despierte tu curiosidad y deje una impresión difícil de olvidar.

Horóscopo de amor para Acuario

Las decisiones importantes que tienes que tomar son particularmente difíciles, ya que tienes sentimientos, pero las razones de tu cabeza son más prominentes. Considera tu situación actual con calma antes de tomar decisiones apresuradas. Tal vez necesitas bajar tu perfil y mantenerlo así si quieres evitar una crisis.

Horóscopo de dinero para Acuario

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu pareja sexual te está estimulando mucho, llenando todos tus deseos y fantasías. ¿Qué podría ser mejor que dejar que tome el control? Es mejor no volverse muy pasivo. Se más intrépido y piensa en que placer erótico le puedes dar de regreso. Si las cosas se quedan de un solo lado se pierde la emoción.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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