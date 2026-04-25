Horóscopo de hoy para Libra del 25 abril de 2026

El clima astral favorece encuentros, celebraciones y eventos donde puedes conectar con personas interesantes y de personalidad fuerte. A través de estos vínculos surgen oportunidades que amplían tu panorama. Descubres nuevas facetas de tu identidad dentro de un entorno social tan energizante.

Horóscopo de amor para Libra Esconder las tensiones puede hacer que sea difícil tener una conversación normal con tus seres queridos, muchas veces parecen terminar en argumentos. Estas en peligro de lastimar los sentimientos de aquellas personas que más te importan, ten cuidado o harás que las cosas se pongan peor si sobre reaccionas, mejor muestra serenidad y permanece lo más calmado posible.

Horóscopo de dinero para Libra Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.