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Horóscopo de hoy para Tauro del 25 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 25 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

En el ámbito del hogar, ocuparás un lugar central y serás clave en la dinámica familiar. Se favorecen los acercamientos sinceros, los gestos de perdón y la reconciliación. Volver a tus raíces y compartir con los tuyos te dará una sensación de renovación y fortaleza interna.

Horóscopo de amor para Tauro

Eres capaz de resolver de una vez por todas cualquier conflicto desafortunado o desacuerdo antiguo con tu pareja. Sientes que el intercambio abierto de puntos de vista e ideas es muy constructivo y gratificante. Si eres soltero aprecias a un conversador amigable, que es un atributo ideal para llegar a conocer gente nueva.

Horóscopo de dinero para Tauro

Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.

Horóscopo de sexo paraTauro

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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