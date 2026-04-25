Horóscopo de hoy para Tauro del 25 abril de 2026

En el ámbito del hogar, ocuparás un lugar central y serás clave en la dinámica familiar. Se favorecen los acercamientos sinceros, los gestos de perdón y la reconciliación. Volver a tus raíces y compartir con los tuyos te dará una sensación de renovación y fortaleza interna.

Horóscopo de amor para Tauro Eres capaz de resolver de una vez por todas cualquier conflicto desafortunado o desacuerdo antiguo con tu pareja. Sientes que el intercambio abierto de puntos de vista e ideas es muy constructivo y gratificante. Si eres soltero aprecias a un conversador amigable, que es un atributo ideal para llegar a conocer gente nueva.

Horóscopo de dinero para Tauro Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.