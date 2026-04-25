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Horóscopo de hoy para Virgo del 25 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 25 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Finalmente logras aquietar tu mundo interno y dejar atrás tensiones que venías arrastrando. Comprendes que ciertas batallas internas también traen alivio y encausan tu energía. Fortalecerte desde lo espiritual te permitirá soltar viejos fantasmas y sentirte más liviano.

Horóscopo de amor para Virgo

Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Virgo

Muchas cosas pueden pasar hoy con respecto al dinero. Es un buen momento de invertir en proyectos riesgosos en los que habías sido cauteloso anteriormente.Usa tu sentido común porque nada sucede por sí mismo a pesar de las circunstancias positivas.Tienes que hacer un esfuerzo para ser realmente exitoso, aun cuando esto signifique únicamente hacer una investigación a fondo.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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