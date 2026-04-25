Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este sábado 25 de abril

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con los cielos totalmente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 9.32 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 84 y 89 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:10 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:32 h. En total tendremos 13 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se esperan nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas variarán entre los 54 y los 70 grados Fahrenheit (12 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 49% por la mañana, 16% por la tarde y 49% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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