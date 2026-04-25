Madrugar, entrenar y no rendirse: así se mantiene en forma Mark Wahlberg a los 54 años

El actor estadounidense Mark Wahlberg ha hecho de su canal de YouTube el escenario perfecto para compartir con el público parte de su travesía en el mundo del fitness. “4AM Club Challenge” es el título de la exigente rutina que la estrella de Hollywood adoptó desde hace varios años y que lo ayuda a mantenerse activo y saludable a sus 54 años de edad.

“Este no es un entrenamiento normal. Es temprano, intenso y es un juego. Entrenamos, nos reímos, aprendemos algunas cosas los unos de los otros y descubrimos quién está realmente hecho para esto”, son las palabras con las que el famoso describe el proyecto en el que invita a creadores de contenido a compartir entrenamientos matutinos de alta intensidad física.

De acuerdo con los episodios de la serie difundida desde su canal de YouTube, el reto de Mark Wahlberg comienza incorporando un baño de hielo de tres minutos. Este paso funciona como activación previa al entrenamiento y retrata los altos niveles a los que se someterá el individuo durante la experiencia.

Una vez concluida esta primera actividad, el histrión pone en marcha una serie de ejercicios distribuidos entre máquinas, peso libre y movimientos funcionales. El objetivo principal de la rutina se orienta al desarrollo del tren inferior y la activación del core, con un volumen que exige continuidad y control técnico, reporta el portal Men’s Health.

A lo largo del audiovisual, Wahlberg detalla la secuencia de catorce movimientos a realizar, los cuales combinan cardio, fuerza y trabajo localizado.

Dentro de la lista de ejercicios se encuentran: bicicleta de asalto, curl de bíceps, flexión de isquiotibiales, extensión de pierna, empuje de cadera, crunch abdominal, sentadilla trasera, extensión de espalda, elevación de pantorrillas sentado, flexión de isquiotibiales tumbado, montaña rusa abdominal, sentadilla búlgara dividida, sentadilla sissy con TRX y sentadilla de péndulo.

Asimismo, se recalca que en el entrenamiento cada ejercicio cumple una función específica dentro de la cadena de esfuerzo, lo que permite alternar la resistencia muscular y estabilización de forma individual.

Sin embargo, el galán de Hollywood hace hincapié en la importancia de ser constante con el esquema para ver resultados inmediatos. Por esta razón, recomienda someterse a este entrenamiento por lo menos cinco días por semana, siendo el jueves destinado a una de las jornadas más exigentes.

Mark Wahlberg reiteró que gracias a esta rutina de ejercicio intensa le permite mantenerse en forma no solo para cumplir de forma efectiva sus compromisos laborales, sino para garantizar su bienestar físico y emocional.

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