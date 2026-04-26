Sospechoso dispara estando bajo custodia en hospital de Chicago: un agente muerto y otro herido

Un tiroteo ocurrido en el interior de un hospital en Chicago dejó como saldo un oficial de policía muerto y otro en estado crítico, luego de que un sospechoso bajo custodia lograra acceder a un arma de fuego y abriera fuego contra los agentes.

El incidente se registró en el Endeavor Health Swedish Hospital, donde el detenido había sido trasladado horas antes para recibir atención médica, declaró un portavoz de Endeavor Health a Fox News Digital.

Cronología de los hechos

Según informaron las autoridades, el sospechoso fue llevado al hospital alrededor de las 9:00 de la mañana y sometido a controles de seguridad por parte del personal del centro.

Sin embargo, cerca de las 11:00 a.m., el individuo logró hacerse con un arma, disparó contra los dos oficiales que lo custodiaban y posteriormente huyó del lugar.

Los agentes heridos fueron trasladados de inmediato dentro del mismo hospital, donde uno de ellos fue declarado muerto. El segundo permanece en estado crítico, “luchando por su vida”, de acuerdo con el superintendente policial Larry Snelling.

Respuesta de las autoridades

El sospechoso fue recapturado poco después del ataque y permanece bajo custodia. Según reportes preliminares, había sido detenido inicialmente por presunto robo.

Durante el operativo, las autoridades recuperaron al menos un arma de fuego, mientras que investigaciones posteriores apuntan a la posible existencia de un tercer armamento, cuyo origen aún no ha sido esclarecido.

El hospital confirmó que ningún paciente ni miembro del personal resultó herido durante el tiroteo.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó el hecho como una tragedia para la ciudad y expresó solidaridad con las familias de los oficiales afectados.

“Uno de nuestros agentes no regresará a casa”, declaró durante una rueda de prensa, al tiempo que pidió oraciones por el funcionario herido.

Por su parte, el superintendente Snelling destacó los riesgos inherentes a la labor policial, subrayando que los agentes enfrentan diariamente situaciones de peligro.

Tras el incidente, el hospital cerró temporalmente sus instalaciones mientras las fuerzas del orden desarrollaban la investigación.

Las autoridades también implementaron restricciones en el tránsito en las inmediaciones, incluyendo desvíos en rutas del transporte público.

El centro médico aseguró que no existe una amenaza activa y que la situación está bajo control.

Las circunstancias que permitieron al detenido acceder a un arma dentro de un entorno bajo custodia continúan bajo investigación.

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